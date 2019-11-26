Форум «Мой бизнес» во Владивостоке - импульс к развитию предпринимательства

Масштабный форум «Мой бизнес» с успехом прошел во Владивостоке на площадке ДВФУ. Начинающие предприниматели со всего Дальнего Востока в течение дня бесплатно получили новые знания и переняли опыт 13-ти экспертов и успешных бизнесменов с мировым именем.

- Приморский край – это 87 тысяч предпринимателей, что составляет треть бизнес-сообщества всего Дальнего Востока. Поэтому форум – дополнительная возможность получить новые знания от экспертов мирового уровня, приобрести новых партнеров, перенять опыт ведущих предпринимателей страны, - сказала Наталья Набойченко, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края.

Наталья Набойченко, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского краяФото: Администрация Приморского края

Форум «Мой бизнес» предполагал девятичасовой интенсив с признанными бизнес-экспертами. В режиме нон-стоп участники и спикеры обсуждали государственную поддержку предпринимательства, новые технологии, маркетинг и коммуникации.

- Мы стараемся дать людям ключевые знания о тех компетенциях, в которых есть потребность у предпринимательства. Это выстраивание бизнес-модели, правильное общение и привлечение клиентов, выстраивание маркетинговой стратегии и многие другие знания, - добавил Юрий Мурадов, вице-президент университета «Синергия».

К слову, в этом году в Приморье на господдержку бизнеса направлено более 700 миллионов рублей. Обратиться за помощью предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» - в крае их семь, головной офис – во Владивостоке, на Тигровой улице, дом 7.

Форум «Мой бизнес» предполагал девятичасовой интенсив с признанными бизнес-экспертамиФото: Администрация Приморского края

- В центре «Мой бизнес» помогут на любом этапе: от составления бизнес-плана и регистрации юридического лица, до льготного займа под минимальные 6,5 процента, гарантий по кредиту, продвижению продукции на экспорт и модернизации производства. Это индивидуальный подход и комплексное решение задач каждого предпринимателя, - пояснил Сергей Дмитриенко, заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства приморского края.

БЕРИ И ДЕЛАЙ

На открытие своего дела вдохновлялись более 1000 начинающих предпринимателей. Участников форума вдохновляли такие успешные бизнесмены, как основатель международной сети отелей и груминг-салонов для питомцев BookingCat Маргарита Никитина, создатель фабрики эко-заводов «Умная SREDA» по переработке смешанного пластика Алексей Чехранов, основатель социального предприятия Cocco Bello Гузель Санжапова и многие другие.

- Совет, который я дала бы предпринимателям: сделал продукт и сразу отправляй его в тест, чтобы этот процесс занимал не более двух месяцев. Вполне возможно, что, например, вы создали крем-мед с земляникой, а по какой-то причине в Китае землянику не едят. Задумайтесь: если вы что-то производите, что вы, как предприниматель, можете решить своим бизнесом, кроме зарабатывания денег. Я абсолютно точно уверена: бренды, у которых есть история и ответственность с самого начала, будут в несколько раз сильнее аналогичных, не рассказывающих ничего, - поделилась Гузель Санжапова.

Основатель социального предприятия Cocco Bello Гузель СанжаповаФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Большой интерес у участников форума вызвало выступление эксперта по бизнес-стратегии и нетворкингу Гила Петрасила. Посыл у харизматичного коуча простой: работай, не падай духом, несмотря на неудачи. К слову, эксперта поразило, что в ДВФУ нет бара со свежевыжатыми соками: «Хорошая маржа! Я бы мог открыть такой бизнес за два дня максимум!».

- Если ты предприниматель и уверен, что хочешь открывать свое дело, планируй, планируй, планируй, действуй. Не надо думать, думать, думать. Должен быть план. Первое: что мне делать и зачем? Второе: с кем мне это делать, третье – для кого мне это делать и что я измеряю, каковы мои ключевые показатели эффективности, где моя аналитика? А потом только начинать и повторять этот цикл снова и снова. Когда ты в бизнесе, нужно балансировать и никогда не останавливаться. А если ты упал, потому что дело потерпело неудачу, тебя обманули, нет денег, вставай и продолжай. Единственная отговорка для того, чтобы предприниматель не вставал – смерть, - сказал Гил Петрасил.

Начинающие предприниматели со всего Дальнего Востока в течение дня бесплатно получили новые знанияФото: Администрация Приморского края

НО НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙ

Эмоциональное выгорание, к сожалению, в среде предпринимателей - частое явление. Постоянный стресс, страх за свое дело, за свои деньги и за свое будущее преследует бизнесменов 24/7. Особенно это касается начинающих предпринимателей: выходных нет, отпуска – подавно. За эмоциональным выгоранием следует бессмысленность бытия и депрессия, которые могут привести к трагическим последствиям.

- Если во время переговоров чувствуется напряжение или некомфортно – встань и выйди. Это такая маленькая лакмусовая бумажка. Если человек начнет замечать, что, например, во время разговора он начинает чаще прикасаться к себе, трогать волосы, вытирать потные ладошки – это уже отравление организма гормонами стресса. Нужно взять за практику позволять себе снимать напряжение: выйти на минутку в уборную и 30 раз присесть. Восстанавливаешься, возвращаешься и уже не хочешь никого увольнять, понимая, что, возможно, проблемы у тебя, - поделился Илья Степанов, эксперт в области эмоционального интеллекта, управляемой коммуникации и влияния.

А иногда предпринимателю стоит дать себе один день отдыха, считает Гил Петраси. Поесть мороженное, посмотреть сериалы, и на следующий день снова в бой.

Владивосток стал 19-м городом, где прошел форум «Мой Бизнес». Ранее событие уже состоялись в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Челябинске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Кызыле и других городах, где собрали более 25 тысяч человек.

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