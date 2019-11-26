2019-11-26T00:43:30+03:00
Общество

90 миллионов россиян получают заказы из интернет-магазинов в отделениях Почты России

В ближайшей перспективе – создание единой цифровой логистической экосистемы
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Почта России выступила партнером форума для предпринимателей «Мой бизнес». Фото: «Почта России»Почта России выступила партнером форума для предпринимателей «Мой бизнес». Фото: «Почта России»
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На долю Почты России приходится более 90% товаров, приобретаемых россиянами на зарубежных площадках электронной торговли и существенная доля внутренних отправлений. Возможностями, открывающимися для предпринимателей в этой области, поделился с участниками форума «Мой бизнес» во Владивостоке Евгений Лаптиёв.

- В ближайшие несколько лет национальный почтовый оператор планирует заключить соглашения об интеграции информационных систем с подавляющим большинством участников, работающих на российском рынке e-commerce. Дальний Восток – не исключение. Благодаря соглашениям, реализуемым Почтой России с электронными торговыми площадками, предприниматели сегодня могут находить покупателей и доставлять им свой товар в режиме 24/7, – отметил заместитель директора по посылочному бизнесу Макрорегиона Дальний Восток Почты России Евгений Лаптиёв.

Примеры интеграции приморских и российских интернет-магазинов с сервисом Почты России otpravka.pochta.ru говорят об успешных результатах – компаниям удалось достичь 200% роста объема заказов. Важную роль в этом играет цифровизация и автоматизация логистики почтового оператора. Почта России предоставляет предпринимателям доступ к упрощенному таможенному оформлению международных почтовых отправлений, что позволяет оперативно и безошибочно заполнять таможенные декларации, необходимые в случае отправки товаров зарубежным получателям.

Отдельной темой диалога стали перспективы предоставления услуги фулфилмента. Почта России оказывает услуги от приема почтовых грузов, их хранения и обработки до доставки конечному покупателю прямо в руки. Также компания запустила новую услугу «Легкий возврат», которая позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары во все почтовые отделения.

В ближайшей перспективе – создание единой цифровой логистической экосистемы, которая обеспечит быстрый и удобный доступ потребителей к товарам из любого населенного пункта страны.

Напомним, Почта России выступила партнером форума для предпринимателей «Мой бизнес». Во Владивостоке форум собрал более тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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