2019-11-26T08:19:15+03:00
Общество

Убитый парк Владивостока приведут в порядок за 150 миллионов рублей

К ремонту Минного городка специалисты планируют приступить в начале нового года
Милана СОКОЛ
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Парк должен преобразиться в ближайшее времяПарк должен преобразиться в ближайшее времяФото: vlc.ru
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Специалисты администрации Владивостока провели осмотр территории парка Минный город, рассчитав предварительную стоимость реконструкции некогда излюбленного места отдыха горожан. Замена лестниц, ливневок, благоустройство дорожек – далеко не полный список намеченных работ. По предварительны подсчетам на ремонт потребуется 130-150 миллионов рублей. Приступить к ремонту объекта планируется в начале нового года, сообщает «КП»-Владивосток».

Сотрудники профильных управлений мэрии Владивостока подсчитали примерную стоимость работ в парке Минного городка, реконструкция которого не проводилась много лет. По поручению главы города Олега Гуменюка, работы на объекте планируется начать в январе 2020 года, чтобы к лету жители города смогли насладиться прогулками в парке. Среди первоначальных задач стоит – полная замена двух аварийных лестниц. Одна из них находится на спуске от остановки общественного транспорта «Поликлиника», вторая – со стороны трамвайного кольца на Баляева. На данный момент рассматривается несколько вариантов их изготовления – в бетоне и граните. Помимо этого специалисты отремонтируют пешеходные дорожки – 1700 квадратных метров и проезжую часть – 11810 квадратных метров на территории парка. Полностью будет обновлена сеть стоков. Во время ремонта ливневой канализации рабочие сделают перекладку коллекторов с организацией водосбора, смотровых колодцев, дождеприемных элементов и других.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, также планируется заняться озеленением парка – сначала провести уход за уже растущими деревьями и кустарниками, а после – произвести посадку. Специалисты хотят обустроить 10000 квадратных метров газонов, высадив 1000 цветущих кустарников, 250 деревьев и кустарников хвойных пород и цветы.

Специалисты наметили и прокладку электрических линий с установкой фонарей, которых будет не меньше 50. Для благоустройства территории планируется закупить урны и поставить лавочки. Ориентировочная сумма затрат на выполнение всех работ по предварительной оценке может составить 130-150 миллионов рублей. Проработка проекта еще ведется, поэтому работы и сумма могут быть скорректированы.

Стоит отметить, что речь о ремонте в парке Минного города идет на протяжении ряда лет, предлагались различные проекты, рассматривалось даже строительство «Диснейленда». Право на бессрочное пользование городом участка, оформленное за федеральными органами власти, в прошлом году пришлось оспаривать в суде. Площадь парка, который вернулся в распоряжение города – 35 тысяч квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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