2019-11-27T07:53:19+03:00
Происшествия

Изнасиловал, задушил колготками, а тело выбросил в реку: в Приморье задержали подозреваемого в убийстве пропавшей красавицы

Парень уже рассказал силовикам, где он совершил преступление и показал, что он сделал с Дашей на манекене [видео]
Кристина ГРИН
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Фото: личные страницы погибшей и подозреваемого.Фото: личные страницы погибшей и подозреваемого.
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Жуткое преступление случилось в Приморье на минувшей неделе. Родственники, соседи, волонтеры и оперативники и с 22 ноября прочесывали окрестности поселка Кировский в поисках пропавшей 17-летней Даши. Вечером она ушла погулять с приятелем, но домой потом так и не вернулась. Ее нашли в понедельник, 25 ноября, в реке Уссури, по информации источника «КП - Владивосток», задушенной ее же колготками и без нижнего белья. Подробный материал о трагедии можете почитать на нашем сайте, перейдя по ссылке.

По словам родственников, главный подозреваемый в происшествии - сын сотрудницы полиции, который в день пропажи был с ней. 24-летний Антон был знаком с Дашей порядка 2 лет. Парень пытался ухаживать за первой красавицей поселка, но все безрезультатно, они были лишь друзьями. По мнению знакомых и друзей погибшей, в день трагедии очередной отказ студентки вывел его из себя.

Сегодня, 27 ноября, следователи сообщили о том, что подозреваемый в зверском убийстве задержан.

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве пропавшей красавицы.Автор: newsbox24.tv.! другой источник

- По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней и, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - После этого, подозреваемый сбросил ее тело в реку Уссури.

В ведомстве отметили, что подозреваемый уже дал показания на месте преступления и подробно рассказал, что он сделал с 17-летней Дашей. Демонстрировал действия на криминалистическом манекене. Расследование уголовного дела продолжается.

Первая красавица и отвергнутый сын сотрудника полиции: пропавшую после свидания девушку нашли мертвой в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело, а знакомые уверены, Дашу перед смертью изнасиловали [фото, эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

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