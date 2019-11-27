Изнасиловал, задушил колготками, а тело выбросил в реку: в Приморье задержали подозреваемого в убийстве пропавшей красавицы

Жуткое преступление случилось в Приморье на минувшей неделе. Родственники, соседи, волонтеры и оперативники и с 22 ноября прочесывали окрестности поселка Кировский в поисках пропавшей 17-летней Даши. Вечером она ушла погулять с приятелем, но домой потом так и не вернулась. Ее нашли в понедельник, 25 ноября, в реке Уссури, по информации источника «КП - Владивосток», задушенной ее же колготками и без нижнего белья. Подробный материал о трагедии можете почитать на нашем сайте, перейдя по ссылке.

По словам родственников, главный подозреваемый в происшествии - сын сотрудницы полиции, который в день пропажи был с ней. 24-летний Антон был знаком с Дашей порядка 2 лет. Парень пытался ухаживать за первой красавицей поселка, но все безрезультатно, они были лишь друзьями. По мнению знакомых и друзей погибшей, в день трагедии очередной отказ студентки вывел его из себя.

Сегодня, 27 ноября, следователи сообщили о том, что подозреваемый в зверском убийстве задержан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="646" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/746300" frameborder="0"></iframe> В Приморье задержали подозреваемого в убийстве пропавшей красавицы.Автор: newsbox24.tv.! другой источник

- По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней и, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - После этого, подозреваемый сбросил ее тело в реку Уссури.

В ведомстве отметили, что подозреваемый уже дал показания на месте преступления и подробно рассказал, что он сделал с 17-летней Дашей. Демонстрировал действия на криминалистическом манекене. Расследование уголовного дела продолжается.

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