2019-11-28T07:20:12+03:00
Происшествия

Призрак лихих 90-х: криминального бизнесмена застрелили возле дома в селе Приморья

По неподтвержденным данным, под видом казачьего атамана убитый ворочал преступными делами
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство»Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Шальные 90-е не отпускают Хасанский район Приморья. То бандиты обстреляют машину с людьми, то подожгут катерную стоянку конкурентов. В этот раз на улице в селе Барабаш нашли тело убитого мужчины. По словам местных жителей, застреленный – местный криминальный бизнесмен по имени Игорь.

Мужчина был найден возле дома по улице Центральной. На теле убитого нашли огнестрельное ранение, а на месте – гильзы от патронов. К пострадавшему приехали медики, которым оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

- Место происшествия осмотрено, изъяты гильзы от патронов, и другие предметы и вещества, имеющие значение для расследования уголовного дела. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Кто выпустил смертельную пулю – неизвестно, личность стрелка устанавливают.

- Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения подозреваемых, а также их задержание, - добавили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Жители Хасанского района говорят о том, что убитый – местный и жесткий криминальный бизнесмен. Его зовут Игорь, ему было 37 лет. По предварительной информации, он конфликтовал с местными авторитетами-выходцами из Средней Азии за морские биоресурсы, что и стало причиной убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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