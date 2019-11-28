Микрозайм - для больших бизнес-идей

Деньги - обязательное условие для создания и развития бизнеса. Но, несмотря на обилие предложений от коммерческих банков, получить кредит не так-то просто, особенно тем, кто делает только первые шаги к воплощению своей бизнес-идей. Чтобы расширить доступ малого бизнеса к финансовым ресурсам, на площадке центра «Мой бизнес» работает Микрокредитная компания Приморского края.

По льготной ставке

Когда нужна небольшая сумма (до 5 млн рублей), на выручку предпринимателям приходит Микрокредитная компания Приморского края (сокращенно - МКК). Она создана весной этого года администрацией Приморского края в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Планируется, что до конца года она выдаст в общей сложности около 370 млн рублей, из них 62 млн - предприниматели уже получили.

Главное отличие МКК от коммерческих банков заключается в том, что задача компании - поддержка бизнеса, а не получение прибыли. Поэтому ее базовая ставка равна ключевой ставке Центрального банка России. Сегодня это минимальные 6,5 %, а для моногородов условия особые - от 3,25 %. При этом МКК разработала специальные продукты, которые помогают предпринимателям решать конкретные задачи.

На старт

Продукт «Старт» помогает начинающим предпринимателям сделать первые уверенные шаги к запуску своего бизнес-проекта. В отличие от коммерческих банков, которые, как правило, начинают кредитовать бизнес только после полугода работы, МКК предоставляет заём уже спустя месяц после регистрации юрлица или ИП. При этом взять можно хоть максимальные 5 млн рублей, так и совсем немного - от 10 тысяч.

До 1 млн можно получить без залога, под поручительство физического или юридического лица. А если вы хотите, к примеру, открыть мини-салон маникюра, точку с продажей кофе, купить новую технику, если вы фотограф или дизайнер, то небольшую сумму - до 300 тысяч рублей - можно получить без залога и поручительства третьих лиц.

Еще одно преимущество программы «Старт» - возможность отсрочки платежа по основному долгу на три месяца. Это важно в самом начале, когда должно пройти время до получения первой прибыли.

Расширяй возможности

Для тех, кто крепко стоит на ногах, но хочет развития, МКК предлагает продукт «Бизнес». В этом случае деньги можно направить на покупку техники и оборудования, пополнение оборотных средств, инвестиции в модернизацию или строительство, первый взнос по договору лизинга.

Можно сказать, что это универсальное предложение, по которому действуют базовые условия - до 5 млн рублей, на срок до 3 лет, по ставке от 6,5 % и от 3,25 % - для моногородов.

Фото: Александр Сафронов

Дело в кассе

Кассовый разрыв - с этим понятием наверняка сталкивался любой предприниматель, который работает в сфере торговли или услуг. Товар отгрузили, услугу оказали - а деньги еще не зачислили на счет. В это же время ваши поставщики ждут аванс или оплату своей работы. Знакомо? Поможет заём «Оборот».

Продукт создан в МКК специально, чтобы предприниматель мог быстро пополнить кассу. Для ускорения процесса в этом случае принимается облеченный пакет документов - за основу для принятия решения берется банковская выписка движения средств по счетам предприятия. Перезанять в МКК можно до 80 % от среднемесячного размера выручки предприятия, но не более 5 млн рублей на период до года.

Нет переплатам

Если вы уже оформили кредит в банке, но понимаете, что в МКК для вашего бизнеса условия более выгодные, поможет заём «Рефинансирование». Процедура стандартная и позволяет существенно сэкономить - снизить ежемесячные выплаты или срок кредита.

Бизнес-ипотека

Для покупки недвижимости - офисного помещения, склада и даже квартиры - МКК предоставит заём «Бизнес-ипотека» на сумму до 80 % от стоимости (но не больше 5 млн).

Приобрести легковушку, микроавтобус или грузовичок поможет заём «Автомобиль». МКК предоставит в долг до 80 % от стоимости авто: до 3 млн - на покупку нового в салоне и до 1,5 млн - на подержанный транспорт.

В обоих случаях транспортное средство или новые квадратные метры станут залогом по кредиту - не придется искать поручителей или привлекать к сделке другое имущество компании или ИП.

Экстренная помощь

Для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за пожара в ТЦ «Максим», МКК совместно с администрацией Приморского края и омбудсменом Мариной Шемилиной разработала заём «Специальный» - всего под 1 % годовых. Кредит должен помочь бизнесменам возродить свое дело, купить новый товар или оборудование, арендовать новые площади для работы.

Получить можно от 10 тысяч до 1,5 млн рублей на период до года, в случае необходимости есть возможность отсрочки платежа по основному долгу до полугода. Сумму до 5 млн рублей можно взять на три года, в этом случае со второго года ставка повысится до базовой в 6,5 %.

Предложение будет действовать до 31 января 2020 года. Им уже воспользовались три предпринимателя из Владивостока, получив в общей сложности больше 2 млн рублей, еще пятеро намерены в ближайшие дни получить еще 12 млн. Они подали заявки и готовят пакет документов.

Елена Карионова, директор Микрокредитной компании Приморского края

У нас можно получить заём по результатам всего двух визитов: подачи документов и подписания договора. Всю остальную работу мы проводим дистанционно: консультируем, помогаем подготовить полный пакет документов.

Список необходимых бумаг может показаться большим с первого взгляда, но у действующих предпринимателей почти все они есть на руках и собрать их не составит большого труда. Наши специалисты всегда на связи с заемщиком и готовы подсказать, как заполнить ту или иную форму, как запросить документы в банке или в налоговой.

Перечень документов, необходимых для оформления займа, размещен на сайте, но пакет клиента отличается в зависимости от его потребностей, а также цели и вида займа. Поэтому, чтобы ему не пришлось искать все на сайте и не заполнять лишние формы, мы прорабатываем перечень индивидуально и отправляем ему по электронной почте. Он все заполняет, привозит нам оригиналы заявок, и далее мы снова работаем с ним дистанционно. В следующий раз он приезжает в офис уже на выдачу займа.

На рассмотрение полного пакета документов уходит до 10 дней. Но на практике обычно это происходит быстрее.

У нас очень низкий процент отказов - около 5-7 %. Отрицательный ответ может получить компания или ИП в случае, если идет процедура банкротства, в отношении юрлица или учредителей идут судебные разбирательства, имеются неисполненные в срок финансовые обязательства перед третьими лицами или банками. Мы, конечно, проверяем заемщика, так как выдаем в долг государственные деньги на льготных условиях и должны обеспечить их возвратность.

У нас уже есть первые постоянные клиенты - предприниматели, которые обращаются за вторым и даже третьим кредитом. Это удобно, ведь у нас предусмотрена возможность досрочного погашения займа без каких-либо переплат.

Ирина Черняк, вледелец салона офисной техники «Медиа», г. Арсеньев

- Нам удалось в пять раз снизить ставку на обслуживание кредита, который ранее оформили в коммерческом банке. Изначально наш кредит был на четыре года под 17 %. Когда обратилась в МКК, оказалось, что мне как женщине-предпринимателю, да еще и ведущей свой бизнес в моногороде - Арсеньеве, доступна минимальная ставка - 3,5 %. Заём оформили быстро. Выплачиваемая сумма осталась прежней, но мы же понимаем, что платить по процентам будем гораздо меньше, так что тут наша компания, несомненно, в выигрыше. Срок выплат уменьшился до трех лет.

Наталья Набойченко, и. о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края

- Чаще всего предприниматели говорят о том, что им нужна финансовая поддержка. Именно поэтому в этом году мы создали Микрокредитную компанию Приморского края и разработали такие условия, чтобы займы были действительно доступны и начинающим, и состоявшимся бизнесменам. Сегодня МКК предлагает, пожалуй, самые льготные ставки в регионе. Для предпринимателей этот вид поддержки совсем новый, поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей знали об этих возможностях и получили доступ к «дешевым» деньгам. Это позволит развиваться действующим предприятиям и станет хорошим фундаментом для построения нового бизнеса.

В 2019 году МКК планирует выдать займы на сумму 370 млн рублей.

Предприниматели уже получили более 60 млн рублей.

Сотрудники центра идут навстречу и всячески помогают

Екатерина Швыдкая, индивидуальный предприниматель, занимается продажей косметики во Владивостоке. Государственная поддержка оказана после пожара в ТЦ «Максим», во время которого пострадал бизнес.

- Для получения кредита по специальной программе, ставка по которому всего 1 %, естественно, понадобится собрать необходимые документы, которые должны быть у каждого предпринимателя и сделать копии. Пришлось немного походить по инстанциям, для сбора справок, но это того стоило. Специалисты Приморской микрокредитной компании идут навстречу, подробно консультируют и всячески помогают. Микрозайм был одобрен совсем недавно - 7 ноября. После пожара в торговом центре «Максим», где находился наш бутик, такая поддержка государства действительно стала необходимой. Деньги пошли на закупку товара, расширение ассортимента и увеличение оборота. Новую точку решили пока не открывать, косметика продается в интернет-магазине. Условия по кредиту, считаю, отличные, более чем приемлемые, - рассказала Екатерина Сергеевна.

Микрозайм помог в получении прибыли и улучшении бизнеса

- Специалисты Микрокредитной компании Приморского края очень внимательно и вежливо общаются с клиентами, подходят к делу скрупулезно. В банках обычно более шаблонно относятся к посетителям, знаю не понаслышке. Мы кредитуемся 20 лет, а здесь другой подход. Раньше в финансовых компаниях Находки можно было получить кредит с небольшой ставкой, сейчас - практически невозможно, поэтому появление подобной организации действительно необходимо. Ставка по микрозайму - 7,5 %, это довольно приемлемые условия. Наша компания занимается производством рыбных деликатесов. Сами солим селедку и иваси. На взятые около месяца назад деньги закупили товар и уже успели получить прибыль, - поделилась супруга учредителя фирмы Нина Юдина.

Микрокредитная компания Приморского края

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