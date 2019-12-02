Пожар в приморской школе: эвакуированы 554 человека

ЧП в стенах средней школы № 251 ЗАТО Фокино случилось в понедельник. Пожар начался в подсобном помещении, расположенном на первом этаже. Благодаря грамотным действиям сотрудников школы, 554 человека были эвакуированы до приезда спасателей. К счастью, огонь не успел распространиться на большую площадь. Как удалось выяснить корреспонденту «КП»-Владивосток», обошлось без пострадавших, но все уроки пришлось отменить.

Тревожный вызов на пульт пожарной охраны ЗАТО Фокино поступил из школы № 251 в 09:53. Учителя незамедлительно начали выводить детей из задымленного здания на Постникова, 18 в гимназию № 259, которая находится неподалеку. По словам очевидцев, не все ребята успели одеться, благо учебные заведения расположены рядом. В общей сложности были эвакуированы 554 человека.

Первые пожарные расчеты прибыли к школе в 10:00. Сотрудники 25-го Спецуправления МЧС России и приступили к тушению. Очаг возгорания находился в подсобном помещении на первом этаже. Из-за сильного задымления специалистам пришлось задействовать звено газодымозащитной службы. Огонь успел уничтожить 1 квадратный метр – горели полы. По информации пресс-службы приморского управления МЧС, возгорание удалось локализовать в 10:07. Сообщение о полной ликвидации поступило после приливки и проветривания – в 10:30. По тревожному вызову были подняты 16 пожарных и стянуто 5 единиц техники.

«Комсомолка» связалась с сотрудниками школы. На данный момент все уроки отменены, ученики забрали свои вещи и отправились по домам. Занятия возобновятся завтра, после проветривания. Причины происшествия еще предстоит установить экспертам.

Редакция ранее сообщала о небольшом ЧП в популярном спортивном комплексе во Владивостоке. Персонал заведения тогда не смог оперативно организовать эвакуацию. В здании отсутствовала система экстренного оповещения посетителей. Беременным и мамам с детьми пришлось покидать задымленный спорткомплекс в числе последних.