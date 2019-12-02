От сервала до монгольской песчанки: каких редких животных можно купить во Владивостоке

В каждом городе России есть любители диких животных, стремящихся их одомашнить, и Владивосток в этом плане не исключение. Создать комфортную среду для жизни такого питомца в условиях квартиры или загородного дома - весьма затратное занятие. Тем не менее, спрос рождает предложение. «Комсомольская правда» проанализировала сайты объявлений и составила список самых необычных животных, которых можно приобрести во Владивостоке.

Самым дорогим питомцем для вас может стать сервал. Купить эту кошку можно за 300 000 рублей.

СервалФото: pixabay.com

Весьма экзотичный вариант - завести дома обезьяну, да не простую, а беличью. Приобрести саймири можно за 160 000 рублей.

Если не хватает денег на саймири, можно приютить у себя дома обезьянку другой, не менее экзотической породы. Обезьяна мармозетка во Владивостоке стоит 100 000 рублей.

Обезьяна мармозеткаФото: pixabay.com

Обитатели степей и лугов - самые обыкновенные сурки - скрасят ваше жилище всего за 55 000 рублей. Но помните, кричат эти «милахи» весьма громко. Рекомендуем вам также комплект звукоизоляции на всю квартиру.

Если вы готовы ухаживать за дикобразом, то готовьтесь раскошелиться на 45 000 рублей.

Если после просмотра фильма «Король лев» ваш ребенок просит у вас купить ему суриката, и вы не в состояниях устоять от этого психологического воздействия, готовьтесь выложить 45 000 рублей.

Следующим в нашем списке значится лошадь обыкновенная. Конечно, сложно себе представить, как кто-то в квартире содержит коня, а вот обладателям загородного дома вполне по силам такое увлечение. Ценник на это животное варьируется в зависимости от возраста и породы скакуна и поражает многообразием предложений. Самая минимальная цена за кобылу - 40 000 рублей.

Еще одно якобы одомашненное животное - это енот полоскун. Каким бы милым ни был этот пушистик, он остается диким зверем. Енот практически необучаем и очень любопытен, а оказать ему медицинскую помощь сможет далеко не каждый ветеринар. Но если вы готовы терпеть все эти и многие другие лишения жизни, но вместе с енотом, вы можете потратить всего 39 000 рублей, и получить не только милого енота, но и, как минимум, бессонницу.

Еще одно экотическое животное - коати, или, как его прозвали в народе, носуха. Вы спросите «Почему такое прозвище?», - взгляните на фото и все станет ясно. Во Владивостоке купить коати можно за 25 000 рублей.

Обычная белка-летяга, или, если изъясняться правильно, сахарный поссум, может стать вашим любимым питомцем всего за 7 000 рублей. Не хотите летягу? Тогда возьмите бурундука. Он хоть и не летает, но зато стоит дешевле - всего 5000 рублей.

Любители паукообразных могут приобрести во Владивостоке тарантула за 5 000 рублей, либо же паука-птицееда за 2500. Ценителям змеиной натуры сайт объявлений предлагает узорчатого полоза за 1500 рублей.

Любите ежиков? Тогда смело можете взять африканского карликового. Всего 5 000 рублей и этот милый парень с радостью поселится у вас дома, только перед приобретением тщательно изучите рацион его питания.

Замыкает наш список монгольская песчанка - что-то среднее между крысой и хомяком. Уход за ней несколько проще, чем за всеми остальными животными нашего списка, но и цена соответствующая - 1 000 рублей.

Монгольская песчанкаФото: pixabay.com

Если после ознакомления с нашим материалом вы все же решитесь на какую-либо экзотику, помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Не стоит также забывать, что с 1 января 2020 года в России вступит в силу запрет на продажу экзотических животных для домашнего содержания.

Ну а если вы уже являетесь счастливым обладателем питомца, будь то экзотического сервала или самого обычного домашнего кота, спешите поделиться его фотографией в нашем фотоконкурсе. Все, что вам нужно, это отправить нам фото вашего любимца и рассказать об этом своим друзьям и знакомым, чтобы они поддержали вас и вашего питомца «лайком». Победители станут известны уже 28 декабря - они получат призы от «Комсомольской правды» и партнеров конкурса.