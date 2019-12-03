Два новых электробуса презентуют на центральной площади Владивостока до конца 2019 года

В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов заявил, что два новых электробуса и ультрабыстрая зарядка для них появится в городе до конца этого года.

- Два электробуса и ультрабыстрая зарядка до 15 декабря должны прибыть во Владивосток. Их уже отгрузили в Москве и отправили во Владивосток. Ультрабыстрая зарядка также находится в пути. Ее мы планируем установить на Луговой, там, кстати, уже началось бетонирование плиты, куда как раз таки будет ставится станина зарядной станции, - отметил Александр Иванов.

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В планах городской администрации - провести испытания и запуск двух электробусов по Светланской улице до конца 2019 года.

- После того, как будет установлена зарядная станция, а электробусы будут испытаны, мы устроим для жителей и гостей Владивостока на центральной площади города презентацию. Мы расскажем о преимуществах этого электрического транспорта, его особенностях, а также продемонстрируем его на деле, - добавил Александр Иванов.

Начальник управления транспорта также рассказал, сколько новых автобусов появится во Владивостоке до конца 2019 года.

- Самое приятное, что с закупки двух электробусов у нас сформировалась экономия, что позволило нам закупить еще дополнительно пять автобусов среднего класса. Они также будут поставлены до конца года. Таким образом, учитывая все контракты на поставку транспорта, до конца года Владивосток получит 102 новых автобуса, - сказал Александр Иванов.

Новая автобусная маршрутная сеть начнет функционировать только летом 2020-го года после того, как разыграют новые контракты на перевозку пассажиров, а действующие контракты с перевозчиками закончатся.

Если у вас возникли какие-либо пожелания, просьбы, либо жалобы, касаемо новой транспортной системы, свои обращения можно направить в адрес управления транспорта администрации Владивостока по электронной почте bus@vlc.ru.