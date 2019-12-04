ДВФУ обозначил условия возвращения Олега Пака в Медцентр

В связи с громким увольнением главы Медцентра ДВФУ Олега Пака, в поддержку известного нейрохирурга выступили не только местные жители, но и губернатор Приморья Олег Кожемяко, который призвал руководство детально разобраться в вопросе. Дальневосточный федеральный университет развернуто прокомментировал ситуацию и озвучил условия трудоустройства врача.

– На сегодняшний день вопрос передан на рассмотрение в суд, который и примет окончательное решение. При этом, как мы уже неоднократно сообщали Олегу Игоревичу, согласно Трудовому кодексу, университет сможет вернуться к вопросу его трудоустройства в Медицинском центре при положительном заключении Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Приморского края, – рассказали специалисты ДВФУ.

Дальневосточный федеральный университет отметил профессионализм Олега Пака. По словам коллег, за годы работы он проявил себя как чуткий врач и хороший организатор. За добросовестный труд работник награжден благодарственными письмами Департамента здравоохранения Приморского края, Почетной грамотой Законодательного собрания Приморского края. В прошлом году Олег Игоревич стал лауреатом престижной медицинской премии «Призвание-2018» в номинации «За создание нового направления в медицине».

«КП»-Владивосток» подробно рассказывала о причинах увольнения Олега Пака накануне. Сегодня ДВФУ официально подтвердил информацию, изложенную в материале редакции.

– Проведенная служебная проверка показала, что Олег Игоревич действительно был осужден решением суда от 8 февраля 2010 года за избиение супруги по статьям Уголовного кодекса 130 и 116.1 («Оскорбление» и «Побои»). К сожалению, при трудоустройстве в университет в 2011 году Олег Игоревич об этом обстоятельстве не сообщил, возможно, по забывчивости. В соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса наличие судимости, в том числе и погашенной, по перечисленным статьям препятствует работе в образовательной организации. По мнению ряда юристов, осужденные ранее по таким статьям не могут быть приняты на работу, и подлежат увольнению, если были трудоустроены ранее, – констатировали специалисты ДВФУ.

Ситуация, связанная с увольнением главы Медцентра, не осталась без внимания краевой администрации. В ведомство поступило множество обращений в поддержку врача, чье доброе имя знают многие пациенты. Губернатор Приморского края уже встретился с Олегом Паком. Во время беседы глава региона отметил, профессиональные заслуги нейрохирурга перед краем, отсутствие нареканий в его адрес и в целом успешность клиники, возглавляемой Олегом Игоревичем. Олег Кожемяко выразил готовность поддержать хирурга и призвал ректора ДВФУ Никиту Анисимова детально разобраться в вопросе и вынести решение в интересах жителей региона.

kozhemiako.oleg Олег Кожемяко встретился с уволенным Олегом Паком

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В чем причина увольнения Олега Пака из медцентра ДВФУ

Деликатно разбираемся в главном медицинском скандале региона последних дней (подробнее…)