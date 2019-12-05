Проклятье мэра: экс-главе Дальнегорска вынесли приговор за многомиллионное злоупотребление

Дальнегорский районный суд вынес приговор по резонансному уголовному делу. На скамье посудимых – Игорь Сахута – бывший мэр Дальгорска. Его признали виновным по трем статьям УК РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». В среду, 4 декабря, он выслушал приговор представителя Фемиды.

- По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Виолетта Дорожкина, сотрудник пресс-службы прокуратуры Приморского края.

Вместе с тем, Игорю Сахуте по решению суда запретили занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. В частности речь идет о работе, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций. Кроме того, бывшему мэру Дальнегорска в рамках гражданского иска нужно выплатить штраф в размере 30 миллионов 759 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, и может быть обжалован в течение 10 дней.

Напомним, что началось все еще в 2015 году. Тогда Игорь Сахута уже как несколько лет был в должности главы Дальнегорского городского округа. По версии следствия он, зная стоимость 1 квадратного метра на вторичном рынке, организовал проведение электронных аукционов на приобретения жилья для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Так Сахута выпустил 17 постановлений на 34 квартиры. Ущерб был оценен в 22 миллиона рублей.

Еще один преступный эпизод Сахуты был связан с тем, что он требовал с риелторов агентства по недвижимости денег, в противном случае грозил затянуть оплату по контрактам.

Но и это еще не все. Невзирая на запреты Игорь Сахута совмещал мэрство с управлением компанией «Автобаза № 7». И вот теперь он лишился и должности, и крупной суммы денег по решению суда. Но вот сам бывший градоначальник себя виновным ни в одном из преступлений до сих пор не считает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дальнегорского мэра Игоря Сахуту снова отстранили от должности

Опальному чиновнику не дали толком "порулить" городом (подробности...)

Следователи подтвердили задержание мэра Дальнегорска Игоря Сахуты

Главу муниципалитета подозревают в махинациях во время реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья (читать дальше...)

Мэра Дальнегорска Игоря Сахуту задержал ОМОН?

В администрации муниципального образования проходят обыски