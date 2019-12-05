2019-12-05T05:14:36+03:00
Общество

Проклятье мэра: экс-главе Дальнегорска вынесли приговор за многомиллионное злоупотребление

Теперь он больше не сможет занимать высокопоставленные кресла
Кристина ГРИН
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Даже после приговора Игорь Сахута не считает себя виновным в преступлениях. Фото: администрация Дальнегорского городского округа.Даже после приговора Игорь Сахута не считает себя виновным в преступлениях. Фото: администрация Дальнегорского городского округа.
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Дальнегорский районный суд вынес приговор по резонансному уголовному делу. На скамье посудимых – Игорь Сахута – бывший мэр Дальгорска. Его признали виновным по трем статьям УК РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». В среду, 4 декабря, он выслушал приговор представителя Фемиды.

- По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Виолетта Дорожкина, сотрудник пресс-службы прокуратуры Приморского края.

Вместе с тем, Игорю Сахуте по решению суда запретили занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. В частности речь идет о работе, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций. Кроме того, бывшему мэру Дальнегорска в рамках гражданского иска нужно выплатить штраф в размере 30 миллионов 759 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, и может быть обжалован в течение 10 дней.

Напомним, что началось все еще в 2015 году. Тогда Игорь Сахута уже как несколько лет был в должности главы Дальнегорского городского округа. По версии следствия он, зная стоимость 1 квадратного метра на вторичном рынке, организовал проведение электронных аукционов на приобретения жилья для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Так Сахута выпустил 17 постановлений на 34 квартиры. Ущерб был оценен в 22 миллиона рублей.

Еще один преступный эпизод Сахуты был связан с тем, что он требовал с риелторов агентства по недвижимости денег, в противном случае грозил затянуть оплату по контрактам.

Но и это еще не все. Невзирая на запреты Игорь Сахута совмещал мэрство с управлением компанией «Автобаза № 7». И вот теперь он лишился и должности, и крупной суммы денег по решению суда. Но вот сам бывший градоначальник себя виновным ни в одном из преступлений до сих пор не считает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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