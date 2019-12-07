2019-12-07T10:23:12+03:00
Происшествия

В Приморье недалеко от зимовья браконьеров нашли застреленного тигренка

Милана СОКОЛ
Поделиться:
Популяция тигров сокращается из-за браконьеровПопуляция тигров сокращается из-за браконьеровФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
Изменить размер текста:

В Спасском районе Приморья был убит амурский тигренок. Тело животного нашли специалисты во время проверки информации о незаконной охоте на копытных, которая тоже подтвердилась. Труп животного с явными признаками насильственной смерти лежал недалеко от лагеря браконьеров. Подозреваемые в уничтожении кошки, занесенной в Красную книгу, сейчас задержаны.

Труп тигренка обнаружен в общедоступных охотничьих угодьях Спасского района, в 11 километрах от села Нововладимировка. По словам руководителя специальной группы Центра «Амурский тигр» -инспектора КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края» Александра Чебанюка, к зимовью браконьеров привели следы с места преступления. Помимо специалистов центра территорию обследовали сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края и представители УФСБ по Приморскому краю. В месте стоянки браконьеров были выявлены два «схрона» с мешками, в которых находилось мясо дикого кабана. Также у двух мужчин было обнаружено оружие. На место пришлось вызывать оперативно-следственная группа ОМВД по Спасскому району. Охотников задержали, полицейские проверяют их причастность к убийству краснокнижного животного и копытных.

На данный момент первоочередной задачей является установить состояние здоровья тигрицы – матери погибшего тигренка. Пока, по информации, собранной специалистами на месте, у самки нет ранений. Несмотря на это необходимо продолжать ее отслеживать, ведь кроме потенциальных физических ранений, у тигрицы может быть душевное расстройство или, как говорят применимо к животным, расстройство поведения. Как и люди, тигры переживают, когда теряют потомство – это может приводить и к развитию заболеваний на фоне стресса, и к попытке найти и наказать виновных, – прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По факту ЧП проводится проверка. Если вина мужчин будет доказана, им грозит серьезная уголовная ответственность. «Комсомолка» ранее сообщала, что браконьеров, охотившихся на копытных, задержали на территории парка «Земля леопарда». Рюкзаки злоумышленников были набиты парной олениной. Стоит отметить, что популяция дальневосточного леопарда и амурского тигра значительно сокращается именно из-за браконьерства на копытных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Владивостоке официально оценили порчу многострадального Хатико
Таинственная красотка из Владивостока пропала при странных обстоятельствах
Иногда кирпичи с крыши падают: мастер парковки во Владивостоке вызвал бурю негодований в свой адрес
17-летнего парня из Приморья заключили под стражу за угон авто и угрозы жизни
Облачные спирали хабаровского циклона принесут в Приморье снег
Русский как иностранный: жители Владивостока могут принять участие в необычной олимпиаде
Спартакиада памяти Л.А. Бочкова в «Восточном Порту» собрала более 400 спортсменов Дальнего Востока
Почта России доставит Деду Морозу открытки размером с плакат от владивостокских школьников
История болезни на руке: браслеты со штрих-кодами вместо толстых медкарт выдают пациентам в Приморье
«Уходи, а то отловим»: в Приморье два месяца куражится тигр
51-летнего приморца убили совком из-за ревности
«Стоянка запрещена»: во Владивостоке установят новые дорожные знаки
33 наркопритона и почти полторы тонны наркотиков обнаружили полицейские в Приморье
С утра подморозит, днем потепление: погода на 6 декабря в Приморье
Пса-путешественника разыскивают во Владивостоке
Уже скоро электричество покинет дома некоторых жителей Владивостока
Фонд «Восточный Порт» поздравил добровольцев Врангеля с Днем волонтеров
Крупный пожар уничтожил магазин в Приморье, владельцы подозревают поджог
«Всем, кто в заторах, привет»: вечерний Владивосток стоит в пробках
Пожар в офисном здании в Уссурийске: огонь уничтожил 400 квадратных метров
Общественную приемную открыл во Врангеле Фонд «Восточный Порт»
Бывший опер во Владивостоке требовал у экс-уголовницы деньги взамен на информацию о выдуманном расследовании
Худеем к лету: приморских бизнесвумен осудили за контрабанду чудо-средств для снижения веса
"Насыпят гору химии": приморцы отреагировали на увеличение срока хранения "птички"