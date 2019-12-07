В Приморье недалеко от зимовья браконьеров нашли застреленного тигренка

В Спасском районе Приморья был убит амурский тигренок. Тело животного нашли специалисты во время проверки информации о незаконной охоте на копытных, которая тоже подтвердилась. Труп животного с явными признаками насильственной смерти лежал недалеко от лагеря браконьеров. Подозреваемые в уничтожении кошки, занесенной в Красную книгу, сейчас задержаны.

Труп тигренка обнаружен в общедоступных охотничьих угодьях Спасского района, в 11 километрах от села Нововладимировка. По словам руководителя специальной группы Центра «Амурский тигр» -инспектора КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края» Александра Чебанюка, к зимовью браконьеров привели следы с места преступления. Помимо специалистов центра территорию обследовали сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края и представители УФСБ по Приморскому краю. В месте стоянки браконьеров были выявлены два «схрона» с мешками, в которых находилось мясо дикого кабана. Также у двух мужчин было обнаружено оружие. На место пришлось вызывать оперативно-следственная группа ОМВД по Спасскому району. Охотников задержали, полицейские проверяют их причастность к убийству краснокнижного животного и копытных.

На данный момент первоочередной задачей является установить состояние здоровья тигрицы – матери погибшего тигренка. Пока, по информации, собранной специалистами на месте, у самки нет ранений. Несмотря на это необходимо продолжать ее отслеживать, ведь кроме потенциальных физических ранений, у тигрицы может быть душевное расстройство или, как говорят применимо к животным, расстройство поведения. Как и люди, тигры переживают, когда теряют потомство – это может приводить и к развитию заболеваний на фоне стресса, и к попытке найти и наказать виновных, – прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По факту ЧП проводится проверка. Если вина мужчин будет доказана, им грозит серьезная уголовная ответственность. «Комсомолка» ранее сообщала, что браконьеров, охотившихся на копытных, задержали на территории парка «Земля леопарда». Рюкзаки злоумышленников были набиты парной олениной. Стоит отметить, что популяция дальневосточного леопарда и амурского тигра значительно сокращается именно из-за браконьерства на копытных.