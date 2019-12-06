Незаконные елочные базары появились во Владивостоке

В преддверии Нового года во Владивостоке традиционно появляются елочные базары. Торговля главным новогодним украшением строго регламентирована и начнется она официально только 12 декабря. При этом некоторые предприниматели решили «срубить кассу», и начали продавать деревья уже сегодня, 6 декабря.

Недалеко от автобусной остановки «Проспект 100-летия Владивостока» около дома № 34 предприимчивые люди уже продают новогодние елки. Бизнесмены прекрасно осознают, что нарушают предписания городской администрации, их не пугают штрафные санкции, ведь вырученных от продажи денег, судя по всему, им хватит не только на компенсационные выплаты за незаконную торговлю.

Предпринимателей не пугают штрафные санкции, ведь торговля новогодними красавицами идет бойко.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» продавец поведал, что новогодние деревца можно купить от 1 500 до 6 000 рублей. У них есть порубочный талон, а разрешение на торговлю в этом месте получат они в понедельник, 9 декабря.

Впрочем, непонятно, каким образом предприниматели получат право на торговлю именно 9 декабря, когда официально вся работа елочных базаров в 2019 году начинается только 12 декабря. Но даже если они и получат такое разрешение, все равно их торговля не будет законной, ведь согласно списку городской администрации на проспекте 100-летия Владивостока в 2019 году нет ни одного елочного базара.

Цена за пушистую красавицу колеблется от 1500 до 6000 рублей.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В любом случае, этот факт вряд ли как-то испугает предприимчивых парней, ведь пока что как таковой конкуренции у них нет, да и штрафов они не боятся.

- Торгуем тут на свой страх и риск. Ну а что еще делать? Это бизнес. Сегодня уже пришел один штраф. Сколько придется заплатить - не знаю, в суде уже решим этот вопрос, - говорит мужчина, торгующий елками.

Напомним, в 2019 году работа елочных базаров начнется 12 декабря - в этот день начнется торговля на первых 16 точках. Дополнительно 15 мест будут разыграны позднее, и торговля на них начнется уже 17 декабря.