2019-12-09T04:03:21+03:00
Происшествия

Массовое минирование школ Владивостока: специалисты пока не обнаружили взрывные устройства

Сразу шесть образовательных учреждений города подверглись нападкам неизвестных [видео]
Милана СОКОЛ
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Кинологи с собаками обследуют территориюКинологи с собаками обследуют территориюФото: Милана СОКОЛ
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С раннего утра в приморской столице идет проверка учебных учреждений, в которые поступили сообщения о минировании. Оперативникам пришлось эвакуировать персонал и учащихся сразу шести школ Владивостока. На данный момент специалисты обследовали территорию двух учреждений, взрывных устройств не было обнаружено.

Шесть школ на территории города Владивостока пришлось эвакуировать из-за сообщений о минировании. Как ранее писала «Комсомолка», учебный процесс в образовательных учреждениях города оказался прерван из-за возможной опасности, к местам ЧП пришлось стянуть представителей экстренных служб. По уточненной информации, сообщения о нахождении взрывных устройств поступили в следующие школы: № 23 на Иртышской, 6; № 45 на 50 лет ВЛКСМ, 27; № 59 на Терешковой, 25; № 63 на Бородинской, 7; № 74 на Харьковской, 7, а также № 82 на Адмирала Горшкова, 26. По указанным адресам работают спецслужбы и кинологи с собаками.

Экстренные службы стянуты к школе 23 во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus

Как сообщили специалисты управления по делам ГО и ЧС, на данный момент завершена проверка двух учебных заведений. Взрывных устройств в школах № 23 и № 63 не обнаружено. Очевидцы также сообщают об эвакуации школы № 6 по адресу Агеева, 59 в Уссурийске. По предварительной информации, в некоторые школы поступили звонки, в другие учебные заведения пришли письма по электронной почте. Экспертам предстоит проверить оставшиеся адреса и установить, кто именно стал инициатором угроз.

74 школа во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU

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