Гарант развития бизнеса

Деньги - обязательное условие для создания и развития бизнеса. Но, несмотря на обилие предложений от банков, получить кредит не так-то просто. Те предприниматели, которые хотя бы раз проходили эту процедуру, подтвердят: банки предъявляют жесткие требования к залогу, а в процессе рассмотрения заявки ставка на обслуживание кредита может существенно вырасти. Чтобы для малого и среднего бизнеса финансы стали доступнее, на площадке центра «Мой бизнес» работает Гарантийный фонд Приморского края. В конце ноября он отметил 10-летие.

Финансовое плечо

Если говорить совсем просто, фонд становится поручителем предпринимателя, когда тот берет кредит, приобретает оборудование в лизинг или оформляет банковскую гарантию. Такое обеспечение просто необходимо, когда собственного имущества у компании или ИП недостаточно, чтобы предложить банку или лизинговой компании в качестве залога.

Так как учредитель Гарантийного фонда - администрация Приморского края, то, по сути, государство берет на себя ответственность за то, что предприниматель действительно выполнит все свои обязательства. И такая гарантия - высоко ценится.

- По оценке Центрального Банка России, поручительство Гарантийного фонда - обеспечение высокого качества. А кредиты с обеспечением, как правило, дешевле так называемых легких быстрых займов. Кроме очевидной финансовой экономии приморский бизнес дополнительно получает в лице Гарантийного фонда по-настоящему надежного партнера, разделяющего все риски по его кредиту, - рассказала исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер.

Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер.

Бюрократии - нет

Фонд готов обеспечить до 70 % от общей стоимости кредита или договора лизинга, максимальный размер поручительства составляет 50 миллионов рублей. Но если предпринимателю нужно больше средств, фонд привлекает в сделку своих партнеров - АО «МСП Банк» и АО «Корпорация МСП» - они становятся согарантами.

Получить поручительство просто. Все, что нужно сделать предпринимателю, - заполнить анкету величиной с печатный лист. Все необходимые документы для принятия решения фонд возьмет у кредитора - банка или лизинговой компании. Готовить отдельный пакет документов не требуется.

Гарантийный фонд не только предоставляет поручительства. Специалисты помогут разобраться в кредитных продуктах, программах государственной поддержки предпринимателей, сравнить и выбрать наиболее выгодные для бизнеса условия кредитования. Если необходимо - подготовить пакет документов и подать заявку в банк. Получить консультацию можно как лично - в офисе на Тигровой, 7, так и удаленно - на официальном сайте фонда.

Поддержка в квадрате

Комиссионное вознаграждение фонда за предоставление поручительства составляет от 0,5 % до 2 % годовых от суммы поручительства. В октябре фонд в очередной раз существенно расширил перечень льготных получателей поддержки, для которых действуют минимальная ставка - 0,5 %. Это компании-экспортеры, социальные предприниматели, предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства, туризма, исполнители госзаказа. Ранее в этот перечень также вошли резиденты ТОР и СПВ, предприятия, работающие в моногородах, резиденты технопарков и другие категории. На минимальную ставку 0,5 % годовых также могут претендовать предприниматели, оформившие кредит по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (программа 8,5 %).

В 2020 году также по минимальной ставке 0,5 % Гарантийный фонд начнет предоставлять поручительства по займам Микрокредитной компании Приморского края (МКК), в которой на льготных условиях предприниматели могут получить до 5 миллионов рублей.

- Перед Гарантийным фондом стоит задача в 2020 году стать лидером России среди 85 региональных организаций по объему предоставления гарантийных услуг на льготных условиях. Мы хотим, чтобы по минимальной ставке в 0,5 % поручительства получали больше половины клиентов фонда. Это позволит нам обеспечить государственной поддержкой предприятия, чья работа особенно значима для социально-экономического развития нашего края, - отметил врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков.

Гарантийный фонд Приморского края

- входит в ТОП-10 России по объему предоставляемой поддержки МСП

- отметил 10-летие в ноябре 2019 года

- больше 1400 компаний и ИП получили поручительства

- больше 14,5 миллиарда рублей клиенты фонда привлекли для реализации своих планов

Союз с Гарфондом помогает улучшить бизнес

Светлана Ковалева, финансовый директор управляющей компании «Экватор»

– У нас гостиничный вид бизнеса, предприятие работает больше 15 лет. При обращении в банк мы получили поручительство Гарантийного фонда по своим обязательствам. На привлеченные деньги удалось полностью модернизировать номерной фонд в гостинице. Обновили текстиль, декор, мебель и сам интерьер. Конечно, это существенно повлияло на выручку и привлекло как иностранных, так и русских туристов. Благодаря ремонту современные, комфортабельные номера удовлетворяют даже самых взыскательных клиентов.

«Экватор» является экспертом в области гостиничного бизнеса, это стало возможным благодаря активной работе на рынке и плодотворному сотрудничеству с Гарантийным фондом. Очень удобный механизм, и процедура получения поручительства тоже довольно комфортная. Мы планируем продолжить сотрудничество с фондом.

С поддержкой фонда мы расширяемся

Александр Корнеев, генеральный директор ООО «Черниговский агрохолдинг»

- С Гарантийным фондом Приморского края плотно сотрудничаем два года. Заручившись его поддержкой, взяли кредиты, частично обеспеченные нашим заводом, частично - гарантией организации. Деньги пошли на весенне-полевые работы. Наш агрохолдинг официально зарегистрирован в 2013 году. В последнее время наметилась положительная тенденция к увеличению кадров - каждый год прирастаем на 10 %.

Без Гарантийного фонда - ничего бы не получилось

Константин Малофеев, директор ООО «Аким» - запчасти для автобусов, грузовиков и легковых авто

– Гарантийный фонд Приморского края нам действительно существенно помог. При обращении в банк нам понадобилась поддержка, сейчас постоянно пользуемся услугами организации, которая выступает поручителем. Ситуации у всех разные. У кого-то есть активы или недвижимость для залога, у нас этого нет. Поэтому Гарфонд поддерживает и выручает, помогая развивать бизнес.

Гарфонд помог в получении больших кредитов

Наталья Смышляева, директор ООО «ТНТ-опт» - оптовая торговля текстильными изделиями

- Гарантийный фонд уже не в первый раз выступает поручителем при получении довольно крупного кредита в банке «ВТБ». Это является требованием финансовой организации, которая таким образом подстраховывается. Благодаря Гарфонду, которому доверяют многие банки, сложности кредитования отпадают. Наша компания на рынке уже 24 года. Занимаемся оптовой продажей чулочно-носочных изделий, трикотажа, фурнитуры. Недавно взяли на улучшение бизнеса 12 миллионов рублей. Планируем выплатить кредит за несколько лет.

БАНКИ: с Гарфондом проблем с получением денег не будет

Александр Вялков, директор филиала банка «ВТБ» в Приморском крае

- Мы достаточно активно работаем с Гарантийным фондом, наверное, наш банк - один из основных партнеров в Приморском крае. Действительно, предприниматели и банк доверяют Гарфонду. На сегодняшний день нашим банком выдано около 300 миллионов рублей клиентам, заручившимся поддержкой фонда.

Гарантийный фонд предъявляет определенные требования к предпринимателям. Если бизнесмены подходят под критерии, предусмотренные законом, то проблем с получением денег не будет.

Гарантийный фонд Приморского края

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