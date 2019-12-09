Вера Щербина: Налоговая база Приморского края за полгода выросла на 15%

С 1 января следующего года в Приморье вступит в силу административная реформа, которую курирует первый вице-губернатор Вера Щербина. Вместо департаментов появятся министерства, вместо администрации – правительство, а часть ответственности губернатора возьмет на себя председатель правительства. Эксперты считают, что наиболее вероятный кандидат на эту должность – сама Вера Щербина, ведь сейчас она курирует самые важные вопросы в регионе - финансы, государственные программы, международное сотрудничество и многое другое.

О том, чем живет сегодня Приморский край, первый вице-губернатор региона Вера Щербина рассказала в интервью радио «Комсомольская правда – Приморье»

- Начать хотелось бы с актуального: посчитан ли общий ущерб от наводнений прошедшего лета?

- Конечно, ущерб посчитан, он значительный - порядка 1,5 миллиарда рублей. Хотелось бы отметить, что в прошлом году был принят ряд превентивных мер. Финансовые ресурсы направлялись на обустройство дамб и расчистку русел рек. В этом году при большем объеме осадков у нас меньше ущерба, чем в прошлом году.

Первый вице-губернатор рассказала об ущербе от наводнений, оттоке населения, снижении регионального коэффициента и административной реформеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- О каких суммах компенсаций идет речь?

- Мы запросили помощь из федерального бюджета, но и свои ресурсы тоже направили - а это более 500 миллионов рублей. Сейчас ставим задачу, чтобы граждане страховали свое имущество. Мы сейчас активно работаем со страховыми компаниями, но, конечно, нужно активно работать еще и с населением. Под свою опеку мы возьмем социально незащищенные категории населения и будем оказывать поддержку, например, компенсируя расходы на страховку.

То, что мы выплачиваем сейчас - ничтожно малые средства по сравнению с теми выплатами, которые пострадавшие могли бы получить, если бы их имущество было бы застраховано. Там уже речь идет о более значительных суммах.

Ведь вспомните, в советские времена мы все страховали свои квартиры, например, чтобы нас не затопили соседи. А сейчас это вдруг стало «не модно», и почему-то все считают, что государство должно полностью компенсировать все затраты.

- Страховые компании с пониманием относятся к тому, что им необходимо участвовать в этом процессе?

- Хочу отметить, что у нас было недостаточно контактов между властью, населением и страховыми компаниями. Конечно, страховщику выгоднее застраховать какой-нибудь танкер и получить соответствующие выплаты. Я думаю, что есть перспективные направления, и в особенности в страховании урожая. Губернатор края уже заявил, что сельскохозяйственные предприятия будут получать меры государственной поддержки только в том случае, если их урожай застрахован.

- Приморский край по-прежнему в лидерах по количеству выдаваемых гектаров? Как администрация края помогает тем, кто приезжает в Приморье за Дальневосточным гектаром?

- Совершенно верно. За годы работы закона оформлено уже более 17 тысяч участков. Хотя далеко не все желают вести хозяйственную деятельность на участках, но добрые примеры есть. Мы разработали меры государственной поддержки - есть субсидии на лизинг техники, выдаем гранты, оказываем финансовую помощь, которой уже пользуются некоторые владельцы гектаров. Сейчас будем проводить анализ использования этого гектара. Ведь все налоговые режимы, действующие на Дальнем Востоке, как раз направлены на то, чтобы человек мог себя обеспечить, чтобы он производил общественно-полезный продукт.

- Немного про туризм: летом началась разработка концепции развития острова Русский в качестве туристско-рекреационной зоны. Расскажите, какие задачи стоят перед администрацией в этой связи.

- Концепцию презентовали в рамках Восточного экономического форума. Действительно, поставлены амбициозные цели и задачи. Более того, президент России пообещал на этот проект 500 миллионов рублей, будем использовать и свои ресурсы. Мы хотим сделать остров Русский достопримечательностью, чтобы это было место притяжения горожан, гостей края и иностранных туристов. В концепции предусматриваются прогулочные зоны, велосипедные дорожки, прибрежные зоны, объекты спорта, молодежные площадки. Все это начнем реализовывать уже со следующего года.

- Насколько остро в Приморье стоит вопрос с выводом бизнеса из тени, серых зарплат и ухода от налогов? Увеличиваются ли налоговые отчисления в бюджет? Кто дает прирост и какие прогнозы?

- Этот вопрос широко обсуждается в том числе и на федеральном уровне. Сейчас идет эксперимент в четырех субъектах России по выводу самозанятых из тени. Закон еще в разработке, но те 4% налогов с дохода уже сейчас показывают положительный результат, ведь гражданин становится полноправным членом общества - он получает пенсию, социальное страхование и так далее.

Нынешнюю ситуацию в Приморье мы тщательно анализируем, и действительно есть ряд вопросов. Нас настораживают следующие цифры: например среди мужчин в возрасте от 15 до 59 лет 40% официально не трудоустроены. Сейчас даже обсуждается такая мера воздействия, как налоговая амнистия для тех, кто будет выходить из тени.

Пока мы лишь воздействуем административными мерами, но уже сейчас есть хорошая динамика роста доходов. Прирост налоговой базы на 15% за полугодие: основной доход дают стивидорные компании, рыбная и строительные отрасли, а также туризм - прирост в этой сфере более 30%.

- Нынешняя власть в Приморье делает большой акцент на социальную сферу. Скажите, почему именно в этой сфере там много проблем в регионе? Как вы меняете ситуацию?

- Приморский край - яркий пример по расслоению доходов населения, когда много очень обеспеченных людей, но одновременно и много малообеспеченных людей. Задача государства - помогать нуждающимся людям, поэтому количество мер поддержки у нас постоянно увеличивается. Введено много новых мер. В этом году размер выплат составляет 13 миллиардов рублей, но в следующем году на выплаты в социальной сфере будет направлено уже порядка 14 миллиардов рублей.

Кроме того, мы смотрим динамику бедности, и она снижается. Это целевой показатель национальных проектов. Разрабатываются также и новые механизмы, чтобы средства доходили именно до тех людей, кто в них нуждается.

Очень много ранее было принято популистских законов, когда, как говорится, получатель пособия приезжает за ними на «Лексусе». Все-таки, это не очень правильно. Мы должны защищать тех, кто в этом нуждается.

- Что нужно сделать, чтобы остановить отток населения из Приморского края?

- Самое главное, людям нужна достойная заработная плата и жилье. Соответственно в этом направлении мы и работаем. Сейчас запускаем несколько проектов, в том числе и молодежные. Сейчас мы запускаем анкетирование молодых людей, начиная со школы, и будем предлагать им наперед рабочие места, а также жилье, причем разными способами. На нынешнем этапе это компенсация за наем жилья, а в будущем - арендное жилье по льготным ценам, а также компенсация работодателем коммерческого найма. Планируем реализовывать эту программу как минимум пять лет.

- Важная тема - зарплаты и изменение регионального коэффициента. В чем для бюджета Приморья выгода в его снижении? Получится ли не допустить изменения зарплат бюджетников в худшую сторону?

- Хочу еще раз ответственно заявить, что никакого снижения заработной платы быть не может. Коли вопрос возник у профсоюзов, то мы пошли на диалог. И это абсолютно правильно, ведь если возник вопрос, нужно расставить все точки над «i».

Само постановление еще не вступило в силу. Стоит также отметить, что мы работаем по федеральному законодательству в части взаимодействия с федеральным бюджетом, и там все жестко. Есть в федеральном законе предусмотренные расходы - нам их предоставляют. Так вот коэффициент 1,3 противоречит федеральному законодательству. Сейчас получается, что тот же фонд обязательного медицинского страхования распределяет ресурсы по всей стране с учетом коэффициента 1,2. Получается, что мы 10% вынуждены доплачивать из своего бюджета, хотя это полномочия федерального фонда! Если мы увеличиваем оклады, то нам это увеличение компенсируют из федерального бюджета. А это только часть, единичный пример. Мы попросту недополучаем финансовые ресурсы, которые нам передаются с федеральными полномочиями.

- Напоследок хотелось бы спросить, как продвигается административная реформа? Началась она стремительно. Когда, по-вашему, можно будет сказать, что она завершена?

- Началась реформа с изменения нормативной базы. С 1 января 2020 года у нас будет не администрация края, а правительство, вместо департаментов - министерства и ведомства.

Некоторые считают, что это смена табличек, но мы вкладываем в эти реформы более глубокий смысл. Сейчас мы уже углубляемся в другие проблемы - в процессы, которые у нас происходят. Мы провели анализ и видим определенные сбои по тому же исполнению инвестиционной программы. Значит что-то не так происходит. И мы разберемся в этих процессах.

В первую очередь серьезно занимаемся цифровизацией, чтобы упростить некоторые процессы. Маленький пример - мне говорят, что для успешного реагирования и ликвидации последствий ЧС нужно добавить 359 человек. Мы изучили отрасль и решили сократить 71 человека, но все они перейдут именно в группы реагирования с других неэффективных на наш взгляд должностей. Это оптимизация внутри структуры, а не простое наращивание расходных обязательств на содержание раздутого штата. В том числе мы будем устранять ненужные правила, которые мешают реализации проектов.