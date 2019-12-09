Число голодных белых медведей, окруживших село на Чукотке, выросло до 63

Село Раркайпий на Чукотке продолжает жить в окружении белых медведей. Напомним, что 60 опасных хищников пришли в населенный пункт 2 декабря. Группировка медведей постепенно увеличивалась и сейчас, по последним подсчетам, достигла 63-х особей.

Село находится на традиционном пути миграции белых медведей, которые каждый год совершают поход к мысу Кожевникова и дальше за льдами. Причина остановки хищников – незамерзшее Чукотское море, из-за чего хищники не могут охотиться. Голодным животным ничего не остается, кроме как грызть замерзшие туши моржей, погибающих летом.

Сейчас в селе второй день метет пурга, белые медведи активности не проявляют, возле домов замечены не были. Из-за плохой погоды специалисты не могут посчитать точное число хищников. По состоянию на субботу, медведей возле Рыркайпия насчитывалось 63 особи.

Специалисты считают, что ситуация изменится, когда замерзнет море. Медведи по льду уйдут на юг и на восток – кто куда захочет – ловить нерпу. Синоптики предрекают, что море замерзнет на этой неделе, однако местные жители слабо верят в такие прогнозы.

- У нас аномальное тепло. Вчера (8 декабря – прим. ред.) было -17 градусов, а сегодня всего -6 градусов. Обычно в это время года уже стоят морозы -30…-35 градусов. Нужна как минимум неделя, чтобы море замерзло и медведи смогли уйти, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Миненко, руководитель «Медвежьего патруля» в селе Рыркайпий.

«Медвежий патруль» отгоняет голодных и любопытных зверей от домов, чтобы не допустить встречи хищника и человека, которая может закончиться трагедией.

- В село подготовили груз: шумовые и сигнальные патроны, а также специальные баллончики с газом. Готовы перебросить дополнительную технику и топливо. Рассматриваем вопрос об усилении «гарнизона Рыркайпия» из числа работников полиции, охотоведов и добровольцев из Эгвекинота, - написал в своем микроблоге Роман Копин, Губернатор Чукотского автономного округа.

«Медвежий патруль» просит помощи у неравнодушных людей. Организация состоит из активных жителей села, которые пытаются минимизировать контакт белых медведей и человека. Дикий зверь должен оставаться диким и бояться человека, а люди – чувствовать себя в безопасности. «Медвежьему патрулю» необходима техника, бинокли, ракетницы, ракетные патроны, рации и денежные средства. Кто желает помочь – пишите на почту: kompr.vl@gmail.com или в WhatsApp 8-924-000-10-03.

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