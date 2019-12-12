2019-12-12T04:48:16+03:00
Общество

Стало известно, кто украсил городскую ёлку Владивостока чебуреками

Виновники сначала отрицали свою причастность к новогодней шалости, но позже все-таки покаялись
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Елку во Владивостоке украсили бумажными чебуреками. Фото: Мария БородинаЕлку во Владивостоке украсили бумажными чебуреками. Фото: Мария Бородина
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Тайна раскрыта: креативщиками, «вооруженными» бумажными чебуреками на Спортивной набережной, все-таки оказались представители грузинского ресторана «Супра». Именно они 11 декабря украсили елку приморской столицы кавказским кушаньем.

Подозревать генацвале в новогодней шалости стали сразу же. Сходились все звезды: чебуреки в грузинском доме готовят, располагается он совсем рядом с жертвой (или по-другому городской елкой). Из общей картины выбивалось только то, что сами подозреваемые свою вину категорически отрицали. Мол, мы видели только настоящие, сочные блюда, к другим отношения не имеем.

Бумажными чебуреками украсили елку во Владивостоке

Бумажными чебуреками украсили елку во Владивостоке

Чуть позже любители кавказской кухни покаялись. Об этом редакции «КП» рассказал Сергей Яшин, исполняющий обязанности директора «Дом культуры "Владивосток"» на сегодняшнем радиоэфире. Отметил, что «Супра» действительно сначала отрицала свою причастность к «чебуречному делу», но чуть позже призналась. Причем даже спецтехнику, чтобы снять украшения, заказали и оплатили именно руководители ресторана, но, просьбе мэрии, с которой бумажные чебуреки не согласовывались.

- На сегодня стало известно, что руководство ресторана «Супра» подтвердили свою причастность к инциденту, а также сняли украшения. Финансовых потерь администрация города в итоге не понесла, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Ресторан заказал спецтехнику

Ресторан заказал спецтехнику

Вчера в официальном комментарии администрации также говорилось, что за новогодний вандализм специалисты составили заявление в полицию. Но, по последней информации, все разрешилось мирно – до ведомства документ не дойдет.

- Между сторонами была достигнута договорённость, заявление в правоохранительные органы в итоге подавать не стали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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