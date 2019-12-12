2019-12-12T09:17:01+03:00
Общество

Новогодней сказке быть: впервые в центре Владивостока установят снежные пушки с горнолыжки

По словам организаторов, в этом году центральная площадь будет украшена так, как никогда ранее
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Снег на центральной площади Владивостока в этом году будет при любых погодных условияхСнег на центральной площади Владивостока в этом году будет при любых погодных условияхФото: Оксана КИСЕЛЁВА
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В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» исполняющий обязанности директора дом культуры Владивосток Сергей Яшин рассказал о том, как будет украшен город и центральная площадь на новогодние праздники, а также рассказал, каким образом здесь появится снег.

- В этом году будет площадь украшена по максимуму. Мы установим такие арт объекты, как трон Снежной королевы, замок Кая и Герды, волшебный башмачок. Также на центральной площади будет располагаться каток, - говорит Сергей Яшин.

Кстати, в прошлом году каток работал только для теней, но в этом году все желающие смогут прокатиться на коньках в самом центре Владивостока. Вместе с этим будут установлены традиционные ледяные горки.

Для создания полноценной атмосферы праздника организаторы позаботились о том, чтобы снег был на центральной площади несмотря на погодные условия.

- На площади будут установлены снежные пушки, которые будут генерировать искусственный снег, чтобы создать новогоднее настроение, украсив центральную площадь снегом, а также сделать небольшую башню из искусственного снега, - отметил Сергей Яшин.

И действительно, как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток», снежные пушки будут предоставлены Центром зимнего отдыха «Комета», а администрация города и МУП «Содержание городских территорий» дадут воду нужной температуры.

Все о новогоднем украшении Владивостока и праздничных мероприятиях - в эфире радио "Комсомольская правда-Приморье»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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