Половина белых медведей сняла осаду села на Чукотке

Медвежья осада чукотского села Рыркайпий, похоже, постепенно ослабевает. Из 63-х голодных хищников, которые окружили населенный пункт, половина ушли по берегу в поисках более кормовых местечек. Море так и не замерзло.

МЕДВЕЖИЙ ДЕСАНТ

Белые медведи обосновались на мысе Кожевникова (около двух километров от села Рыркайпий), где летом отдыхают и гибнут моржи. Хищники пришли туда, чтобы отправиться по замерзшему Чукотскому морю на охоту за нерпами. Однако медведей ждало разочарование – море не замерзло, а температура воздуха выше нормы на 8-12 градусов.

Медведи решили остаться на мысе и кормиться замерзшими тушами моржей. Аппетитный запах вкусностей, доносящийся из людских жилищ, заставлял голодных хищников идти в село, что серьезно беспокоило жителей Рыркайпия. Из-за нашествия белых медведей пришлось даже отказаться от массовых мероприятий, организовать школьный автобус, а социальные учреждения взять под усиленную охрану.

- Участки побережья Чукотки с остатками павших морских животных привлекают для белых медведей, которые лето провели на кромке льдов, где сейчас условия для охоты на тюленей не благоприятные. Использование белыми медведями таких доступных кормовых ресурсов – обычное явление, которое наблюдается на Чукотке с 90-х годов прошлого столетия. При этом, в зависимости от условий замерзания моря, медведи концентрируются в разных местах побережья и далеко не всегда у населенных пунктов. При наступлении благоприятной ледовой ситуации медведи обычно уходят на льды, - рассказал кандидат биологических наук Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера (ИБПС) ДВО РАН.

«ОТСТУПНИКИ»

Сейчас медведей стало гораздо меньше – на мысе насчитали порядка 32 особей. Хищники ушли вдоль берега, не дождавшись, пока замерзнет море. Для оставшихся общественники из «Медвежьего патруля», которые отгоняют животных от села, создали кормовые точки подальше от села. Туда активисты свозят туши погибших морских млекопитающих, которыми кормятся хищники.

Угроза жителям села исчезнет, когда замерзнет море и медведи уйдут по льду. Случится это не раньше, чем в течение следующей недели – сейчас в Рыркайпии идет сильный снег. Вероятно, что хищник пойдут вслед за сородичами.

- Волнующий общественность вопрос об отстреле белых медведей не рассматривается, так как белый медведь занесен в Красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа, и его несанкционированное изъятие запрещено законом, - заявили в правительстве Чукотского автономного округа.

«Медвежий патруль» просит помощи у неравнодушных людей. Организация состоит из активных жителей села, которые пытаются минимизировать контакт белых медведей и человека. Дикий зверь должен оставаться диким и бояться человека, а люди – чувствовать себя в безопасности. «Медвежьему патрулю» необходима техника, бинокли, ракетницы, ракетные патроны, рации и денежные средства. Кто желает помочь – пишите на почту: kompr.vl@gmail.com или в WhatsApp 8-924-000-10-03.

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