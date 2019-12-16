2019-12-16T06:54:03+03:00
Общество

Штурм длиною в вечность: фрагменты четырех танков, павших в боях на озере Хасан, нашли в Приморье

Поисковики обследовали трассу наступления 3-го танкового батальона 2-й мехбригады [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Вся трасса наступления была «напичкана» железом. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»Вся трасса наступления была «напичкана» железом. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»
Изменить размер текста:

Приморские поисковики продолжают исследовать территорию вокруг озера Хасан, где в 1938 году Красная армия столкнулась с войсками императорской Японии. Вооруженный конфликт длился около двух недель и унес жизни сотен тысяч солдат с обеих сторон. Безвозвратно была уничтожена и техника, часть обломков которой нашли спустя 81 год.

Поисковикам улыбнулась удача – впервые за семь лет в северной части озера они смогли найти трассу наступления 3-го танкового батальона 2-й мехбригады. Именно в этом месте 6 августа 1938 года после начала генерального штурма японских позиций в бой отправились танки Т-26 при поддержке пехоты 32-й стрелковой дивизии. Боевые машины были медленными, а в заболоченной местности их скорость упала до трех-четырех километров в час. Танки вязли, из-за чего стали удобной мишенью для японской артиллерии.

Поисковики то и дело натыкались на куски стали, искореженные обломки. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»

Поисковики то и дело натыкались на куски стали, искореженные обломки. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»

Первому танку повезло больше всех - он вышел из-за сопки и успел пройти по равнине около 200 метров, был подбит и эвакуирован. В болоте по сей день остались его надгусеничные полки. Еще одна боевая машина находилась в 30 метрах и тоже была подбита. Следующая находка - плавающий танк разведки Т-37 - после попадания снаряда «разулся» и, вероятно, был добит окончательно.

Дальше масштабы боев поражают. Один из танков только вышел на пригорок, как получил японский снаряд. Боевую машину буквально разорвало на куски – фрагменты разлетелись на десять метров. В земле после взрыва зияет огромная воронка, а из нее торчат оторванные опорные катки, часть приборной доски, измятые 45-миллиметровые гильзы и другие фрагменты. Экипаж танка погиб на месте

На местах сражений поисковики нашли множество гильз. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»

На местах сражений поисковики нашли множество гильз. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»

Вся трасса наступления была «напичкана» железом. Поисковики то и дело натыкались на куски стали, искореженные обломки, винтовочные пулеметы и гильзы. Это был единственный путь, по которому 1-2 августа 1938 года продвигалась 40-я стрелковая дивизия (СД), а 6-9 августа шло передвижение войск 32-й СД.

- Чтобы достать ряд фрагментов, приходилось вручную рубить лёд и голыми руками доставать с полуметровой глубины, что-то приходилось вытаскивать машиной, - поделились бойцы поискового объединения «АвиаПоиск».

Поисковики намерены поднять фрагменты боевой техники, увековечить память танкистов и поставить памятные знаки. Бойцам также предстоит собрать останки солдат, которые палы в страшных боях у озера Хасан 1938 года.

Чтобы достать ряд фрагментов, приходилось вручную рубить лёд. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»

Чтобы достать ряд фрагментов, приходилось вручную рубить лёд. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»

В ТЕМУ:

Вернулись из боя и обрели покой: останки пропавших 81 год назад красноармейцев обнаружили у озера Хасан

Солдаты погибли во время боев 1938 года в Приморье (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Будешь утирать слезы сиротам и вдовам», Старик, он же Ленин, «Заслышу я конское ржанье», монетизация новогоднего обращения, православный газенваген и бронетранспортер «Малюта Скуратов»
Большие пресс-конференции, а равно «Прямые линии» В. В. Путина давно уже вызывают нарекания, поскольку на них постоянно являются удивительные совопросники, и лишь примерная кротость Президента РФ позволяет избежать скандала
Новости 24
Вышел лайнер из тумана: круизный сезон во Владивостоке закончился в аномально теплом декабре
Самолет из Москвы во Владивосток задержали на 9 часов
«Света нет, плита не работает – 19-ый век»: часть Владивостока останется без электричества
Бывший уголовник забил собутыльника черенком от лопаты в Приморье
600 патронов и ружья: ФСБ и полиция нашли боеприпасы у двух жителей села в Приморье
Центральную площадь Владивостока перекроют после инцидента с дрифтером и новогодней фигурой
На одной руке нет 2 пальцев, на другой – 3: в Приморье не могут найти Сергея
«Плюс» и никакого снега: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 16 декабря
"Даже столы с лавками": На Русском острове демонтировали популярное место отдыха
Восстановлению не подлежит: в мэрии прокомментировали состояние сбитой мышки за 700 тысяч
Бесплатный звонок на мобильный? Теперь – да
Иномарка выгорела дотла на одной из центральных улиц Владивостока
Подробности смертельного ДТП с автобусом в Приморье: водительница иномарки не справилась с управлением