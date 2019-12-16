Штурм длиною в вечность: фрагменты четырех танков, павших в боях на озере Хасан, нашли в Приморье

Приморские поисковики продолжают исследовать территорию вокруг озера Хасан, где в 1938 году Красная армия столкнулась с войсками императорской Японии. Вооруженный конфликт длился около двух недель и унес жизни сотен тысяч солдат с обеих сторон. Безвозвратно была уничтожена и техника, часть обломков которой нашли спустя 81 год.

Поисковикам улыбнулась удача – впервые за семь лет в северной части озера они смогли найти трассу наступления 3-го танкового батальона 2-й мехбригады. Именно в этом месте 6 августа 1938 года после начала генерального штурма японских позиций в бой отправились танки Т-26 при поддержке пехоты 32-й стрелковой дивизии. Боевые машины были медленными, а в заболоченной местности их скорость упала до трех-четырех километров в час. Танки вязли, из-за чего стали удобной мишенью для японской артиллерии.

Поисковики то и дело натыкались на куски стали, искореженные обломки. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»

Первому танку повезло больше всех - он вышел из-за сопки и успел пройти по равнине около 200 метров, был подбит и эвакуирован. В болоте по сей день остались его надгусеничные полки. Еще одна боевая машина находилась в 30 метрах и тоже была подбита. Следующая находка - плавающий танк разведки Т-37 - после попадания снаряда «разулся» и, вероятно, был добит окончательно.

Дальше масштабы боев поражают. Один из танков только вышел на пригорок, как получил японский снаряд. Боевую машину буквально разорвало на куски – фрагменты разлетелись на десять метров. В земле после взрыва зияет огромная воронка, а из нее торчат оторванные опорные катки, часть приборной доски, измятые 45-миллиметровые гильзы и другие фрагменты. Экипаж танка погиб на месте

На местах сражений поисковики нашли множество гильз. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»

Вся трасса наступления была «напичкана» железом. Поисковики то и дело натыкались на куски стали, искореженные обломки, винтовочные пулеметы и гильзы. Это был единственный путь, по которому 1-2 августа 1938 года продвигалась 40-я стрелковая дивизия (СД), а 6-9 августа шло передвижение войск 32-й СД.

- Чтобы достать ряд фрагментов, приходилось вручную рубить лёд и голыми руками доставать с полуметровой глубины, что-то приходилось вытаскивать машиной, - поделились бойцы поискового объединения «АвиаПоиск».

Поисковики намерены поднять фрагменты боевой техники, увековечить память танкистов и поставить памятные знаки. Бойцам также предстоит собрать останки солдат, которые палы в страшных боях у озера Хасан 1938 года.

Чтобы достать ряд фрагментов, приходилось вручную рубить лёд. Фото: поисковое объединение «АвиаПоиск»

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