Третий, подвесной: мост на Елену пообещали Владивостоку к 2025 году

Правительственная комиссия рассмотрела проект строительства моста на остров Елены и одобрила его. Это значит, что теперь уже можно официально говорить о том, что во Владивостоке появится еще один мост.

Решение о строительстве моста стало возможным благодаря тому, что сооружение попало в программу приведения в нормативное состояние и строительство мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения до 2035 года. Именно эту программу одобрило Правительство России, кстати, на ее реализацию планируется потратить ни много ни мало целых 1,1 трлн рублей. Пока правда неясно, сколько денег будет выделено именно Приморскому краю с его острой проблемой ветхих мостов, но сама по себе сумма впечатляет.

Итак, что же за мост предполагается построить исходя из общероссийской программы? Инженерное сооружение свяжет улицу Казанскую с островом Елены через пролив Босфор Восточный. Длина нового моста предположительно превысит 2 километра, а завершить его строительство планируют к 2025 году. При этом остров Елены также придется соединить с островом Русский, чтобы полностью воплотить в жизнь концепцию, позволив большегрузному транспорту попадать в порт минуя центр города.

Цена вопроса пока неизвестна. Оно и понятно, программу только утвердили и пока еще сложно сказать, какую именно сумму нужно заложить на возведение нового моста. Сейчас необходимо до начала 2020 года подготовить обоснование цены строительства - только после этого будет понятно, сколько рублей потребуется на возведение новой переправы.

Мост на Елену решит многолетнюю транспортную проблему Владивостока, из-за которой фургоны и большегрузы по пути в порт вынуждены передвигаться по центру города. Теперь же добраться до портового терминала можно будет через объездную трассу Де-Фриз - Патрокл с выездом на остров Русский и далее по новому мосту прямиком на Казанскую улицу. Немаловажным является и тот факт, что этот мост станет фактически первым реальным кирпичиком в стройке западного кольца ВКАДа. Уже после его сдачи в эксплуатацию будет гораздо проще довести весь проект до его логического завершения и окружить Владивосток транспортным кольцом. Осталось дело за малым - дождаться 2025 года.

Напомним, проект моста на остров Елены презентовал губернатор Приморья Олег Кожемяко на Восточном экономическом форуме в 2019 году. Проектировщиком моста выступил Институт "Гипростроймост - Санкт-Петербург".

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