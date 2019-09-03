2019-09-03T18:15:35+03:00
Общество

Проект моста на остров Елены презентовали на ВЭФ

Его макет выставлен в приморском павильоне на "Улице Дальнего Востока" [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Макет моста на остров Елены. Фото: Роман СавинМакет моста на остров Елены. Фото: Роман Савин
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Губернатор Олег Кожемяко, представляя павильон Приморского края 3 сентября дальневосточному полпреду Юрию Трутневу, сообщил, что проект моста Елену, по которому жители Владивостока будут попадать с Эгершельда на Русский остров, уже готов.

- Проект, который даст возможность горожанам без пробок ездить - мост на остров Елены и часть дороги ВКАД. Это по вашему поручению разрабатывалось. "ГипроМосПроект" разработал уже этот проект, уже есть обоснование для того, чтобы можно было готовить рабочую документацию. И полностью он презентован. Длина моста - два километра. Он полностью дает разгрузить город. Дает возможность работы порта, - сообщил губернатор.

Действительно, строительство такого моста позволит грузовым автомобилям попадать в морской порт, минуя центр города.

О некоторых характеристиках будущего сооружения уже можно узнать на ВЭФ. Фото: Роман Савин

О некоторых характеристиках будущего сооружения уже можно узнать на ВЭФ. Фото: Роман Савин

Ранее Агентство по привлечению инвестиций в регион оценивало проект ВКАД в 100 миллиардов рублей. Однако вопрос об источниках финансирования пока не решен. Власти не раз давали понять, что заинтересованы в государственно-частном партнерстве. Привлечь к строительству дороги и моста планировали даже иностранных инвесторов, подразумевая в первую очередь китайские компании.

Это будет уже второй мост через пролив Босфор Восточный. Фото: Роман Савин

Это будет уже второй мост через пролив Босфор Восточный. Фото: Роман Савин

Мост будет начинаться с Токаревской косы Фото: Александра ШОПЕНКО

Мост будет начинаться с Токаревской косыФото: Александра ШОПЕНКО

Увидеть своими глазами достижения дальневосточных регионов, в том числе и павильон Приморского края, все желающие смогут уже после ВЭФ, 7-8 сентября. Только нужно зарегистрироваться на специальном сайте. Как это сделать, читайте в инструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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