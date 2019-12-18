2019-12-18T08:40:59+03:00
Общество

ДОМ.РФ готов оказать содействие в разрешении ситуации с ЖСК «Остров»

Руководство ДОМ.РФ предложило членам правления кооператива ЖСК «Остров» совместно преодолеть сложившуюся ситуацию с долгостроем на острове Русский
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Руководство ДОМ.РФ предложило членам правления кооператива ЖСК «Остров» провести переговоры для выработки дальнейших шагов по преодолению сложившейся ситуации с долгостроем на острове Русский, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

ДОМ.РФ готов оказать необходимую консультационную и юридическую помощь кооперативу, который в настоящий момент осуществляет взыскание задолженности с бывшего застройщика проекта в размере 1,4 млрд рублей. После взыскания эти средства могут быть направлены на завершение строительства.

Также ДОМ.РФ предлагает кооперативу помощь в разработке программы по привлечению дополнительных финансовых средств за счет продажи свободных долей, на которые приходится порядка 10% жилых объектов кооператива.

ДОМ.РФ обращает внимание, что меры поддержки, оказанные кооперативу, являются беспрецедентными. Ранее компания во исполнение решения Наблюдательного совета в порядке исключения оказала финансовую помощь ЖСК «Остров» в размере 854,5 млн рублей без учета безвозмездно переданных земельных участков. Детальный отчет о расходовании указанных средств кооперативом не предоставлен. Стоимость жилья для членов кооператива с учетом полученной помощи более чем на 50% ниже, чем средняя стоимость жилья на первичном рынке в г. Владивостоке.

Законодательство не предусматривает в качестве императивной меры помощь в форме безвозмездной передачи средств акционерного общества, на чем настаивают руководство и члены кооператива, требующие выделить им 1,6 млрд рублей. При этом абсолютно неверно использовать СМИ, чтобы попытаться заставить акционерное общество, находящееся в государственной собственности, повторно выделять финансирование руководству и членам кооператива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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