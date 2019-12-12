Бизнесу нужно всё

Центр «Мой бизнес» сегодня - это место, где предприниматели Приморья могут получить государственную поддержку в создании и развитии своего дела. Уже больше года здесь начинающим и опытным бизнесменам помогают на любом этапе - от составления бизнес-плана и регистрации юрлица до получения льготных займов и выхода на экспорт. Только с начала года различной поддержкой воспользовались около 7000 предпринимателей. С чего все начиналось - расскажем в обзорном материале.

Центр «Мой бизнес» распахнул свои двери перед предпринимателями 22 ноября 2018 года. Под одной крышей во Владивостоке, на Тигровой, 7, он объединил все организации, ранее созданные администрацией Приморского края для поддержки малого и среднего бизнеса: Центр поддержки предпринимательства (бесплатные консультации и обучение), Центр поддержки экспорта (продвижение продукции на экспорт), Гарантийный фонд (поручительства по кредитам, если у компании нет собственного залога). Здесь же разместилось и Инвестиционное агентство Приморского края (поддержка реализации инвестиционных проектов).

«В этот день мы не просто переехали из одного офис в другой. Мы начали создавать новую экосистему поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. До этого момента все подразделения работали обособленно - у каждого был свой отдельный сайт, офисы в разных местах, разные номера телефонов. Мы сталкивались с тем, что предприниматели в крае мало знали о нашей работе, да и попросту им было неудобно посещать разные организации в разных концах города. А ведь бизнес ценит свое время, ему нужно сразу всё: и бесплатное обучение, и привлечь деньги в проект, и новые партнеры, в том числе иностранные. Центр «Мой бизнес» появился, чтобы стать единой точкой входа для получения государственной поддержки. И это стало просто, понятно и удобно для предпринимателей», - рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморском каре Евгений Никифоров.

Идеология проекта «Мой бизнес» - не придумана в Приморье. Аналогичные центры в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открываются по всей стране. Но все же работа и набор услуг в разных регионах отличаются. В Приморье конец 2018-го и весь 2019 год можно назвать знаковым - администрация Приморского края кратно увеличила объем финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. На эти цели из краевого и федерального бюджетов была направлена беспрецедентная сумма - свыше 700 миллионов рублей. Это больше, чем в совокупности за предыдущие три года.

«Эти деньги мы направили на то, чтобы как можно больше предпринимателей могли получить господдержку в центре «Мой бизнес». Увеличилось количество и качество бесплатных обучающих программ, расширилась их география по краю. Объем поручительств по кредитам, которые предоставил Гарантийный фонд, за год вырос больше чем на 20 %. Мы запустили и новые виды поддержки, которых никогда раньше не было в Приморье. Так в мае заработала Микрокредитная компания, которая начала выдавать льготные займы до 5 миллионов рублей по минимальной базовой ставке, сегодня она составляет 6,5 %. Создан Региональный центр инжиниринга - он помогает разработать и реализовать программы модернизации производства. Для экспортеров - стало больше международных выставок, мы начали продвигать продукцию и услуги местных компаний на мировых электронных торговых площадках. Первыми в России мы запустили акселератор «Энергия Экспорта» - он открыл двери на рынок Китая для 15 предприятий. В числе приоритетных направлений работы - поддержка социального бизнеса - предпринимателей, которые открывают частные детские сады, медицинские центры, работают в области культуры, спорта и других значимых сферах нашей жизни», - рассказала и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Наталья Набойченко.

Чтобы предпринимателям стало еще удобнее получить господдержку, центр «Мой бизнес» открыл сеть представительств по краю.

Узнайте больше о господдержке в центрах «Мой бизнес»:

Владивосток, Тигровая, 7

Тел. 8 (423) 279-59-09

Уссурийск, Тимирязева, 29

Тел. 8 (423) 437-23-72

Арсеньев, Ломоносова, 24

Тел. 8 (423-61) 5-31-31, 8 (423-61) 4-78-17

Находка, Школьная, 4

Тел. 8 (423-6) 64-05-04

Дальнегорск, Сухановская, 1

Тел. 8 (423-73) 2-71-69

Лесозаводск, Пушкинская, 36

Тел. 8 (423-55) 2-84-28

Артем, Красноармейская, 2

Тел. 8(4234) 372-372

Регистрируйтесь на мероприятия центра «Мой бизнес» на портале mb.primorsky.ru

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Цифра

Центр «Мой бизнес» в 2019 году:

6500 человек прошли бесплатное обучение и приняли участие в бизнес-форумах

278 развернутых экспертных консультаций

40 займов на 85 миллионов рублей выдала Микрокредитная компания Приморского края

3,2 миллиарда рублей получили в кредит 179 предприятий с поручительством Гарантийного фонда

14 миллионов долларов США - общая сумма экспортных контрактов, заключённых при поддержке центра

27 производственных предприятий получили поддержку Регионального центра инжиниринга

Данные на 11 ноября 2019 года.