Наноматериалы из Приморья выходят на новые рынки

Компания «Владфорум» работает в Приморье уже 16 лет. Предприятие ведет научно-исследовательскую деятельность и занимается изготовлением инновационных материалов, которые защищают механизмы оборудования от изнашивания и коррозии. В основу производства легла разработка приморских ученых - УПТФЭ-Forum.

Еще в 80-х годах в Институте Химии ДВО РАН разработали уникальные нанотехнологии, которые затем легли в основу производства современных материалов под маркой Forum. Сегодня это многофункциональная линейка товаров, которые помогают продлить жизнь сложным и дорогим механизмам в самых разных сферах: в автомобилях, в станках на производстве и даже в военной промышленности.

Товары компании «Владфорум» уже востребованы среди потребителей на Дальнем Востоке. Для выхода на новые рынки предприниматели обратились за поддержкой в центр «Мой бизнес». Об этом «Комсомолке» рассказали генеральный директор компании «Владфорум» Марина Титова и исполнительный директор Дмитрий Кугут.

Секрет бизнеса

Для производства высокотехнологичных товаров компания «Владфорум» использует нанотехнологии и разработки Тихоокеанского института химии ДВО РАН (прим. – открытие нового материала принадлежит кандидату химических наук и доценту Института химии ДВОРАН Александру Цветникову). В основе – порошок УПТФЭ-Forum. Этот материал способен создать на поверхностях прочное, сверхскользкое покрытие, защищающее от трения, износа и коррозии. Также на любой твердой поверхности он может образовать защиту, устойчивую к высоким температурам - вплоть до 500 °С.

Технологии – в производство

- Сейчас у нас есть несколько видов продукции. Первый - автохимия. Это добавки Forum в топливо, средства для промывки двигателя, масла и смазки с мощным ресурсосберегающим, восстанавливающим и антикоррозионным эффектами. Они помогают защищать от износа и восстанавливают основные узлы автомобиля и техники. Еще один вид - смазки для пищевого оборудования. Они предназначены для защиты от износа, увеличения срока службы и восстановления поверхностей. Также производим добавки для лакокрасочных материалов с антикоррозийными и гидрофобными свойствами. Также есть универсальные смазки, которые придают любой поверхности химическую и температурную стойкость», - рассказала генеральный директор компании «Владфорум» Марина Титова.

Востребованной технология оказалась и в военно-промышленном комплексе - специальная линейка продукции разработана для огнестрельного, пневматического, холодного оружия и оптики.

Сейчас «Владфорум» готовится представить свою продукцию на новых рынках. В этом компании помогает приморский центр «Мой бизнес». Специально для помощи производственным предприятиям на этой площадке работает Региональный центр инжиниринга. Его специалисты помогают разработать и внедрить программу модернизации, подготовиться к патентованию, разрабатывают лицензионные договоры, организовывают сертификацию товаров, работ или услуг по российским и международным стандартам. В том числе по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами (ISO, GMP).

"Владфорум" проводит обучающие тренинги для сотрудников автомагазинов и СТО Владивостока. Фото предоставлено компанией "Владфорум"

- Сотрудничество с центром «Мой бизнес» началось недавно, буквально около двух месяцев назад. Но уже можно сказать, что работа идет плодотворная и эффективная. Специалисты центра помогли нам в прохождении сертификации, как на внутреннем рынке, так и за границей. Особенно сложно получать зарубежные сертификаты для Евросоюза. Международная сертификация - действительно очень важный шаг для нас. Она открывает возможности работы с промышленными компаниями в странах Европы. Одновременно с этим ведем работу по сотрудничеству с фирмами Азии, Монголии, Белоруссии, Казахстана и других стран, - рассказывает Марина Титова.

В ближайших планах компании «Владфорум» - выход на рынок Москвы и Московской области. Для начала продаж в новом регионе понадобилось маркетинговое исследование, которое поможет выстроить более детальную стратегию.

- Центр «Мой бизнес» помог нам с финансированием маркетингового исследования. Теперь мы лучше понимаем объем рынка и спрос на наш продукт. Это поможет избежать многих ошибок и добиться успешных продаж в будущем, - добавляет Дмитрий Кугут.

Для производителей

Хотите вывести свое производство на новый уровень? Центр «Мой бизнес» поможет:

- Провести анализ потенциала предприятий и дружеский аудит.

- Сертифицировать продукцию или производственную линию.

- Разработать план модернизации.

- Сформировать индивидуальный план развития предприятия.

- Провести маркетинговое исследование.