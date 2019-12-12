Эксклюзив из Приморья

Молодая компания «Телематик Солюшнс» занимается производством систем автоматизации контроля давления в шинах. Небольшое производство, открытое во Владивостоке, не имеет аналогов в России. За шесть лет предприятию удалось не только прочно обосноваться на российском рынке, но и благодаря поддержке центра «Мой бизнес», наладить экспорт в 17 стран мира. Корреспондент «КП - Владивосток» пообщался руководителем компании «Телематик Солюшнс» Павлом Овсянниковым и узнал историю становления и успеха предприятия.

Руководитель компании «Телематик Солюшнс» Павел Овсянников. Фото: Личный архив

Начало положено

Изначально у основателей был основной бизнес - бизнес-донор, который помог становлению нового производства. Павел Овсянников уверен, что технологический стартап сделать с нуля невозможно.

- Началось все с шинного бизнеса, были потребности, которые не удавалось закрыть, - нам нужны были датчики, но ни одна система в мире попросту не поставляла товар в Россию. Для удовлетворения собственных потребностей начали производить электронику. Проект был некоммерческий, но довольно затратный, поэтому требовал постоянного вливания денежных средств. Впервые решили выпускать товар на продажу в 2015-2016 годах. Съездили на выставку в Шанхай и получили первые небольшие контракты. Поняв, что в этом направлении нужно развиваться, начали работу по экспорту систем автоматизации контроля давления в шинах.

Давление – под контролем

«Телематик Солюшнс» выпускает системы автоматизации контроля давления в шинах под брендом Tire Keeper. Датчики, установленные в шины, передают данные о состоянии колес. Система с помощью радиосигнала записывает показатели «в облако», позволяя наблюдать за состоянием каждого колеса, регулировать его давление, тем самым продляя срок службы шины. Датчики сводят к минимуму риск возгорания из-за разрушений подшипников и заклинивания тормозных колодок. Также благодаря корректному давлению система позволяет не превышать расход топлива.

- Основные статьи расходов грузового авто - топливо, колеса и зарплата водителя. Автомобиль в год проезжает от 100 тысяч до 250 тысяч километров (на Дальнем Востоке в среднем - 120). Уровень давления в колесах очень сильно влияет на расход топлива. Некорректное давление - 10-20 % прибавки к расходу топлива. Помимо этого случаются проколы и прочие невзгоды на дорогах, которые водитель самостоятельно может не заметить. Разработку можно назвать также системой контроля над персоналом.

Поддержка государства

Доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса создана наравне с другими регионами и в Приморье – это центр «Мой бизнес». Одно из его подразделений - Центр поддержки экспорта.

- Последние несколько лет происходят большие изменения, государство сделало огромные шаги навстречу предпринимателям. Представители государства ведут открытый диалог с нами, интересуясь о реальных и необходимых методах поддержки. Стали осуществляться многие адресные программы поддержки, например, появилась помощь в разработке и раскрутке сайтов или поддержка на торговых площадках. Из глобальных инструментов - поддержка экспорта, выставочной деятельности и помощь в сертификации. Софинансирование действительно помогает развиваться.

Павел Овсянников рассказал также о появившихся программах по обучению предпринимателей, интересных бизнес-тренингах, которые проходят в Приморье.

- Например, в этом году пригласили достаточно высокооплачиваемого бизнес-тренера Станислава Клиникова. Я не видел ни одного разочаровавшегося после посещения его семинаров. Это очень здорово, что стали смотреть на отзывы и интересоваться, у кого бы хотели поучиться бизнесмены. Это превратилось в реальный инструмент поддержки, ведь многие коммерсанты и мелкие предприниматели не могут себе позволить посещение тренингов, а повышение уровня квалификации, саморазвитие - это важно.

Выйти на экспорт

Центр «Мой бизнес» комплексно подходит к продвижению продукта или услуги приморских компаний на международных рынках. Преодолеть сложности, возникающие при экспорте, помогает инфраструктура поддержки, действующая на базе Российского экспортного центра и Центра развития экспорта Приморского края. Специалисты помогут в переводе документов, получении сертификатов, адаптации продукции под иностранный рынок, переговорах с партнерами и регистрации товарного знака.

- Мы небольшая организация, производством высоких технологий занимается меньше 10 человек, развиваемся, стараемся охватить большую территорию. Мы за несколько лет смогли поставить свою продукцию в 17 стран. Но помимо самой доставки требуются последующая техническая поддержка и сопровождение, это очень важно. Выходили на Европу и Африку, сейчас сфокусировали свое внимание на рынках Северной Америки.

Мировое признание

«Телематик Солюшнс» приняла участие в выставке автомобильного оборудования The SEMA Show 2018, которая проходила в Лас-Вегасе. Система контроля давления в грузовых шинах получила признание судейской коллегии и вошла в десятку лучших продуктов. Разработка приморской компании стала лидером и во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Дальневосточном федеральном округе.

- Заняли первое место по ДФО среди малых предприятий в номинации «Высокие технологии». Мероприятие стало отличной площадкой для обмена опытом и мнениями с коллегами, а также общения с первыми лицами государства, которым участники смогли высказать все предложения. Были встречи, организовывались рабочие группы, велся конструктивный диалог. Такие мероприятия действительно важны и полезны.

В планах приморской компании закрепиться на мировых рынках и расширить производство. Свой путь на мировые рынки предприятие намерено продолжить при поддержке центра «Мой бизнес».

Для экспортеров

Планируете выходить на новые рынки, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет:

- Перевести документы на иностранный язык и адаптировать сайт для зарубежной аудитории.

- Провести сертификацию продукции и оформить торговую марку.

- Выйти на электронные торговые площадки (например Alibaba.com).

- Принять участие в зарубежной выставке или бизнес-миссии.

- Пройти курс молодого экспортера в рамках акселератора «Энергия Экспорта».