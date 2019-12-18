2019-12-18T08:40:47+03:00
Общество

Отчаянный подросток «баловался» снюсом, запил энергетиком и попал в больницу во Владивостоке

Школьнику поставили диагноз: «Острое отравление никотином»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Жевательный бездымный табак преподносится подросткам как безвредный, но это сильное заблуждениеЖевательный бездымный табак преподносится подросткам как безвредный, но это сильное заблуждениеФото: УМВД России по Приморскому краю
Изменить размер текста:

На Успенской улице во Владивостоке 13 декабря стало плохо 15-летнему Артему (все имена изменены – прим. ред.). К школьнику приехала скорая, которая забрала парня и отвезла в больницу. По всем признакам, у подростка было острое отравление никотином, что подтвердилось после рассказа мальчика.

О произошедшем медики доложили в полицию – речь все-таки идет о несовершеннолетнем. Оперативникам школьник рассказал, что зашел в магазин, купил жевательный табак, больше известный как снюс, и энергетик. Пластик снюса парень заложил под губу и запил напитком. Ядерная смесь сильнодействующих веществ повлияла на школьника сильно – подростку стало плохо.

- По данному факту проводится проверка. Подросток приступил к учебе. Его состояние оценивается как удовлетворительное. С ребенком и его родителями проведены профилактические беседы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, что в эфире радио «Комсомольская правда» мы поднимали вопрос о снюсах и их вреде. Как именно жевательный табак действует на человека мы выясняли вместе с Валентиной Прокопенко, главным специалистом - экспертом управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю и Александром Кубиковым, заведующим отделением кабинета наркологических расстройств Краевого наркологического диспансера.

Снюс – новое повальное увлечение молодежи. Жевательный бездымный табак преподносится подросткам как безвредный, но это сильное заблуждение. Дело в том, что снюс содержит не табак, а синтетический никотин, из-за чего, кстати, продажа и покупка изделия не контролируется законодательством РФ. В состав «безвредного» жевательного табака входят порядка 30 химических веществ и ударную дозу никотина – до 22 миллиграмм.

Определить «балуются» ли ваши родные и близки снюсом непросто. Дело в том, что жевательный табак содержит ароматизаторы, поэтому можно подумать, что человек держит во рту леденец и жует жвачку. Основным доказательством может стать найденные странные конфеты и пастилки в круглой баночке.

За более подробной консультацией можно обратиться по телефонам:

Краевой наркологический диспансер: 8(423)2414629, 2414761

Отделение неотложной наркологической помощи: 8(423)2455865; приемный покой (круглосуточно): 8(423)2457446.

Отделение профилактики наркомании среди несовершеннолетних: 8(423)2428479.

Душепопечительский центр реабилитации: 8(908)4575182.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Маленькое ДТП с большим участником парализовало центральную дорогу во Владивостоке
В аварии на приморской трассе погиб старший следователь Хорольского района
За год во Владивостоке успели отремонтировать только 32 лестницы
Больше тысячи китайцев въехали нелегально в Приморье по поддельным документам
Тяга к знаниям: ученикам владивостоксой школы приходится ползком добираться на уроки
В Приморье ограбление «цветочного» с игрушечным пистолетом закончилось тюремным сроком
"Любезно стоим": владивостокцы о 4-балльных пробках
Известная в Приморье сеть супермаркетов разыгрывает путевки в несуществующую страну
Синоптики рассказали о потенциально опасной погоде в Приморье
Приморца едва не погубила любовь к рыбалке
Новые окна установлены в детских садах Врангеля благодаря помощи Фонда «Восточный Порт»
В Приморье вторую неделю ищут без вести пропавшего подростка с русыми волосами
Во Владивостоке началась регистрация на турнир по дворовому хоккею
В Black Star Burger во Владивостоке кормят бесплатно
Как в сказке: во Владивостоке пройдет ледовый бал
Приморцы могут бесплатно позвонить Деду Морозу
Так поднимем же за это стаканы с соком: Приморье – самый трезвый регион ДФО
Розничный бизнес Альфа-Банка признали лучшим