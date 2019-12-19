2019-12-19T10:06:49+03:00
Общество

Осада снята: белые медведи-оккупанты оставили в покое село на Чукотке

Хищники разошлись кто куда: кто в море, а кто побрел вдоль берега [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Со временем нетерпеливые медведи ушли вдоль берега кто куда. Фото: Максим Деминов / WWF РоссииСо временем нетерпеливые медведи ушли вдоль берега кто куда. Фото: Максим Деминов / WWF России
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Село Рыркайпий на Чукотке почти освободилось от белых медведей, которые угрожали безопасности местных жителей. Напомним, что порядка 60-ти хищников окружили прибрежный населенный пункт из-за аномально теплой погоды. Море долго не замерзало, и медведи не успели уйти в естественные места обитания.

Голодные звери пришли в Рыркайпий отчасти не по своей воле: человеческое село стоит на пути естественного передвижения белых медведей. Прежде, чем продолжить путь, хищники останавливаются на мысе Кожевникова (порядка одного-двух километров от Рыркайпия), чтобы перекусить тушами погибших моржей. Дальше путь медведи держат в Чукотское море, где можно полакомиться нерпой.

Однако в аномально теплый декабрь не позволил морю замерзнуть, из-за чего на мысе скапливались белые медведи. В итоге их число достигло 63 особей, а манящие запахи из людских жилищ уже очень привлекали одних из самых опасных хищников в мире. В итоге жителей Рыркайпия взяли под охрану полиция, пограничники и общественная организация «Медвежий патруль», которая отгоняет зверей от села. Все культурно-массовые мероприятия отменены, а детей в школу и детский сад возят на автобусе.

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Белые медведи-оккупанты оставили в покое село на Чукотке
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Так прожили рыркапийцы около двух недель. Со временем нетерпеливые медведи ушли вдоль берега кто куда. Повезло оставшимся – морозы со временем стали крепчать, а вместе с ними и лед на море. Самые смелые хищники пошли в море. В итоге возле села осталось семь особей.

- В село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей. Ученые мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство – молодые. Для них устроены «кормовые точки», расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми, - написал в совеем микроблоге Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа.

Местные жители и специалисты добавляют: это стандартная ситуация для Рыркайпия и его жителей. Белые медведи из года в год собираются на мысе, правда, в этот раз их количество сильно превысило привычное число в 20-27 особей. Эвакуировать рыркапийцев не собирались, отстреливать краснокнижных хищников – тоже. Такая ситуация возникла, как считают ученые, из-за глобального потепления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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