Почем башмачок? Новогодние фигуры в центре Владивостока обошлись почти в 10 миллионов рублей

Каждый год центральную площадь Владивостока готовят к новогодним праздникам, украшая ее различными фотозонами и интерактивными площадками. И если в прошлом году в рамках эксперимента построили рождественскую деревню, то в этом году организаторы праздника решили придерживаться более традиционной концепции. Уже появляются одиночные «украшения», одно из которых - из-за ночного резонансного ДТП - наделало немало шуму и вызвало вопросы о их стоимости. Давайте попробуем разобраться.

После того, как водитель Subaru Forester врезался в фигуру «Мышка на сыре», на него составили протокол за оставление места ДТП, а также пригрозили, что придется возместить ущерб в размере 677 тысяч рублей. Откуда эта цифра? Мы посмотрели, сколько стоят новогодние украшения на центральной площади и оправдана ли столь весомая сумма штрафа за повреждение одной конструкции.

Поврежденная Мышка на сыре по-прежнему находится на площадиФото: Сергей БАЛАНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/749794" frameborder="0"></iframe> Стыдный дрифт на Субару Форестер на центральной площади Владивостока. Источник instagram.com/vlnews24.

Для того, чтобы украсить площадь Борцам за власть Советов, городская администрация в лице муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры Владивосток» разместила на электронной аукционной площадке пять лотов. Компании, выигравшие тендеры, обязаны установить на площади в общей сумме 12 конструктивных зон и объектов.

Так, панно «С новым годом», конструктивные зоны «Арка Театральная» и «Новогодний сказочный лес» стоят 3 543 000 рублей. Зоны «Светодиодный фонтан», «Замок Кая и Герды», «Трон Снежной королевы» - 2 400 000 рублей. Установка одной горки и катка обойдется городу в 1 098 339 рублей, еще одна горка выведена в отдельный лот и стоит 955 000 рублей. И последний лот – установка интерактивных зон «Новогодние цифры 2020», «Мышка на сыре», «Сладкий башмачок» обошлась городскому бюджету в 1 850 000 рублей.

Конструкция "Сладкий башмачок"Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Таким образом, на установку всех этих объектов город заплатит подрядчикам 9 846 339 рублей – в среднем 820 528 рублей за один объект. Что касается «Мышки на сыре», то вместе с ней подрядчик - ООО «Профи Трэйд» - должен установить «Сладкий башмачок» и «Новогодние цифры 2020». Примерно оценить цену каждой конструкции проблематично, так как одной конструктивной зоны - «Новогодних цифр 2020» - пока еще на площади нет. Тем не менее, средняя стоимость одного объекта в рамках этого лота – 616 666 рублей. Впрочем, на первый взгляд «Сладкий башмачок» выглядит внушительнее той же «Мышки».

Отдельно отметим, что пока еще не все конструкции появились на площади. Согласно заключенным договорам, установить все новогодние конструкции должны не позднее 26 декабря 2019 года.