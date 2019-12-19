Владимир Путин: «плоские тарифы» для дальневосточников никто не собирается отменять

Президент России Владимир Путин проводит свою ежегодную пресс-конференцию. Второй вопрос и сразу же Камчатка: «Отменят ли «плоские тарифы» на авиабилеты?». Проблема касается не только жителей полуострова, а всех регионов Дальнего Востока.

БИЛЕТАМ БЫТЬ

«Плоские тарифы» от «Аэрофлота» - это специальная цена на авиабилеты для молодежи (до 23 лет), пенсионеров (от 65 лет) и многодетных семей. На Дальнем Востоке льготные билеты ежегодно поступают в продажу в ограниченном количестве, из-за чего в кассах выстраиваются огромные очереди. Сами билеты разлетаются, как горячие пирожки.

В этом году поползли тревожные слухи, что программу собираются закрыть и возить дальневосточников, например, в Москву за 15 тысяч в одну сторону минимум. Льготные билеты долго не появлялись в продаже, что заставило жителей ДФО не на шутку забеспокоиться.

Именно транспортной доступности Дальнего Востока касался вопрос журналиста с Камчатки. Если не «плоские тарифы», жители ДФО рискуют никогда не увидеть другие города России. Владимир Путин заверил: «льготным билетам быть».

Именно транспортной доступности Дальнего Востока касался вопрос журналиста с КамчаткиФото: Скриншот с видео

- Что касается билетов и «плоских тарифов», никто не собирается их отменять. «Аэрофлот» просто немножко нагнетает, выдавливая из Правительства деньги на организацию этих полетов. Мы будем это делать и дальше. Больше того, как вы знаете, эта программа расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и других регионов, - прокомментировал Владимир Путин, президент РФ.

КАМЧАТКА ВАЖНА

Журналист также спросила у президента, почему он давно не посещал Камчатку. Она пошутила: «Не связано ли это с нехваткой билетов?». Глава государства отшутился: «Я как раз попадаю в льготную категорию».

Президент заверил, что Камчатка важный регион для России, в том числе и со стратегической точки зрения.

- Это очень важный для нас регион и с экономической, и с социальной, и с военной точки зрения, потому что там, как известно, находится одна из баз наших стратегических подводных ракетоносцев. Поэтому мы занимаемся, и будем заниматься Камчаткой, - добавил президент.

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