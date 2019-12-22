Новый год к нам мчится: по центру Владивостока прошла колонна Дедов Морозов

Праздничная колонна Дедов Морозов прошла по центру Владивостока. Стартовало шествие у Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). Конечно точкой стала площадь Борцам за власть Советов, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Ради шествия перекрывали движениеФото: Сергей БАЛАНОВ

Так, сегодня, 22 декабря, разряженная новогодняя колонна прошлась по центру приморской столицы под веселые новогодние песни. В шествии преобладали Деды Морозы, что неудивительно, ведь это главный сказочный персонаж.

Перед колонной ехало разрисованное автоФото: Сергей БАЛАНОВ

Ради мероприятия власти города даже перекрыли несколько центральных улиц. Из-за чего автомобилистам предлагалось искать альтернативный путь проезда.

Конечной точкой стала центральная площадьФото: Сергей БАЛАНОВ

Завершилось шествие на центральной площади города, где сегодня работает снежная пушка. Как отметили в мэрии, здесь все будет украшена снегом и даже смонтирована новогодняя снежная крепость с башнями. Предполагается, то такие меры добавят новогоднего настроения жителям и гостям Владивостока.