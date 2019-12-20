2019-12-20T05:41:23+03:00
Происшествия

Не дали покорить столицу: в аэропорту задержали приморца, подозреваемого в ограблении банка

С крупной денежной суммой мужчина направлялся в Москву
Анастасия ДОРОЖНЯК
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В Находке ограбили банк. Скрин с видео: vdk_unofficialВ Находке ограбили банк. Скрин с видео: vdk_unofficial
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47-летнего приморца задержали по подозрению в разбойном нападении на банк. Его перехватили 19 декабря по дороге в аэропорт Владивостока, сообщает УМВД по Приморскому краю. Мужчина очень хотел покорить Москву, даже билет купил.

Напомним, что неизвестный с маской на лице и пистолетом в руках ворвался в банковский офис в Находке. По неподтвержденным данным, похититель вынес 6 миллионов рублей. Инцидент произошел 9 декабря, на Находкинском проспекте, 62.

Каким именно методом удалось установить личность подозреваемого - неизвестно, но приморские СМИ пишут, что его узнали по комплекции, мол, за две недели до этого похожего мужчину видели в отделении «Сбербанка», и тогда он умудрился на камерах засветить номера своего автомобиля. Но официального подтверждения эта информация не нашла, поскольку «формы и методы работы оперативников держатся в тайне и не раскрываются».

Мужчина вынес из хранилища банка 6 миллионов рублей. Видео: vdk_unofficial.! другой источник

Как бы то ни было, мужчину задержали. С собой у него было больше миллиона рублей (1 миллион 350 тысяч), а в гараже было запрятано оружие.

- По месту жительства фигуранта и в принадлежащем ему гараже проведены обыски. Обнаружены и изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел, сообщают в профильном ведомстве.

Следователь возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в особо крупном размере). На данный момент сам фигурант находится в отделении полиции в Находке. Несмотря на то, что журналисты пишут, что он уже во всем покаялся. Наш источник в правоохранительных органах эту информацию не подтвердил.

- Нет пока такой информации, еще даже меру пресечения не избрали. Пока что задержан по подозрению.

Согласно санкциям статьи, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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