Пока гимнастка, упавшая с 5-метровой высоты борется за жизнь, цирк говорит, что она виновата сама

Пока Елена Приходская, гимнастка, упавшая 29 декабря с 5-метровой высоты, борется за свою жизнь, Владивостокский цирк прокомментировал случившееся. Рассказал, что гимнастка сама не надела страховку - со стороны компании не было допущено технических неисправностей.

Напомним, воздушная гимнастка сорвалась с высоты перед полным зрительным залом во время исполнения циркового номера «Корд-де-парель» (вертикальный канат). Елена пролетела не менее пяти метров и приземлилась, ударившись головой. Момент падения очевидцы запечатлели на видео. Сразу же после случившегося к девушке подбежал ее партнер по номеру, а спустя несколько секунд в зале выключили освещение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752424" frameborder="0"></iframe> Гимнастка сорвалась с высоты во Владивостокском цирке.Видео: "КП-Владивосток"Милана СОКОЛ

Артистку госпитализировали в Тысячекоечную больницу, где ее здоровьем занялись врачи отделения интенсивной терапии. Состояние Елены владивостокские врачи оценивают как тяжелое.

- На данный момент могу только сказать, что состояние тяжелое, и ей оказывается необходимая медицинская помощь. Согласно статье федерального закона, мы не можем разглашать врачебную тайну, - рассказали в пресс-службе Второй городской клинической больницы.

Владивостокский цирк дал официальный комментарий, объяснив, что никаких технических неисправностей у них не было.

- Во время перехода от одного трюка к другому, Елена сняла с руки страховочную петлю и по неизвестной причине не надела ее обратно. Трюковой аппарат был досмотрен и до начала программы, и после происшествия, никаких дефектов специалисты не обнаружили. Это даёт основание полагать, что трагедия произошла из-за человеческого фактора.

Полиция выясняет причины случившегося.