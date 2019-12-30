Пока гимнастка, упавшая с 5-метровой высоты борется за жизнь, цирк говорит, что она виновата сама
Пока Елена Приходская, гимнастка, упавшая 29 декабря с 5-метровой высоты, борется за свою жизнь, Владивостокский цирк прокомментировал случившееся. Рассказал, что гимнастка сама не надела страховку - со стороны компании не было допущено технических неисправностей.
Напомним, воздушная гимнастка сорвалась с высоты перед полным зрительным залом во время исполнения циркового номера «Корд-де-парель» (вертикальный канат). Елена пролетела не менее пяти метров и приземлилась, ударившись головой. Момент падения очевидцы запечатлели на видео. Сразу же после случившегося к девушке подбежал ее партнер по номеру, а спустя несколько секунд в зале выключили освещение.
Гимнастка сорвалась с высоты во Владивостокском цирке.Видео: "КП-Владивосток"Милана СОКОЛ
Артистку госпитализировали в Тысячекоечную больницу, где ее здоровьем занялись врачи отделения интенсивной терапии. Состояние Елены владивостокские врачи оценивают как тяжелое.
- На данный момент могу только сказать, что состояние тяжелое, и ей оказывается необходимая медицинская помощь. Согласно статье федерального закона, мы не можем разглашать врачебную тайну, - рассказали в пресс-службе Второй городской клинической больницы.
Владивостокский цирк дал официальный комментарий, объяснив, что никаких технических неисправностей у них не было.
- Во время перехода от одного трюка к другому, Елена сняла с руки страховочную петлю и по неизвестной причине не надела ее обратно. Трюковой аппарат был досмотрен и до начала программы, и после происшествия, никаких дефектов специалисты не обнаружили. Это даёт основание полагать, что трагедия произошла из-за человеческого фактора.
Полиция выясняет причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU