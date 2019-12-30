2019-12-30T04:35:10+03:00
Общество

Пока гимнастка, упавшая с 5-метровой высоты борется за жизнь, цирк говорит, что она виновата сама

Со стороны компании не было допущено технических неисправностей
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во Владивостокском цирке гимнастка сорвалась с высотыВо Владивостокском цирке гимнастка сорвалась с высотыФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Пока Елена Приходская, гимнастка, упавшая 29 декабря с 5-метровой высоты, борется за свою жизнь, Владивостокский цирк прокомментировал случившееся. Рассказал, что гимнастка сама не надела страховку - со стороны компании не было допущено технических неисправностей.

Напомним, воздушная гимнастка сорвалась с высоты перед полным зрительным залом во время исполнения циркового номера «Корд-де-парель» (вертикальный канат). Елена пролетела не менее пяти метров и приземлилась, ударившись головой. Момент падения очевидцы запечатлели на видео. Сразу же после случившегося к девушке подбежал ее партнер по номеру, а спустя несколько секунд в зале выключили освещение.

Гимнастка сорвалась с высоты во Владивостокском цирке.Видео: "КП-Владивосток"Милана СОКОЛ

Артистку госпитализировали в Тысячекоечную больницу, где ее здоровьем занялись врачи отделения интенсивной терапии. Состояние Елены владивостокские врачи оценивают как тяжелое.

- На данный момент могу только сказать, что состояние тяжелое, и ей оказывается необходимая медицинская помощь. Согласно статье федерального закона, мы не можем разглашать врачебную тайну, - рассказали в пресс-службе Второй городской клинической больницы.

Владивостокский цирк дал официальный комментарий, объяснив, что никаких технических неисправностей у них не было.

- Во время перехода от одного трюка к другому, Елена сняла с руки страховочную петлю и по неизвестной причине не надела ее обратно. Трюковой аппарат был досмотрен и до начала программы, и после происшествия, никаких дефектов специалисты не обнаружили. Это даёт основание полагать, что трагедия произошла из-за человеческого фактора.

Полиция выясняет причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Ростелеком» создал первый полностью цифровой район на Дальнем Востоке
В ближайшее время закроют улицу Капитана Шефнера
Уборочная техника VS снег: Владивосток снова вступил в борьбу с непогодой
Пробки 9 баллов: во Владивостоке ограничили движение по объездной Седанка-Патрокл
«Остановка запрещена»: на Калинина установят новые дорожные знаки
Танцы для взрослых: проект приморского НКО помогает людям старшего возраста вернуть вкус жизни
Резервуары с топливом горят на строящейся котельной на Сахалине
Полевая кухня развернется на центральной площади Владивостока в новогодний вечер
Во Владивостоке изменили график работы фуникулера на 31 декабря
Жительница Приморья переборщила с местью за избиение и попала под следствие
«Бедный дедушка, слезы утирает»: приморские рыбаки въехали в бетонное ограждение
Часть Владивостока на весь день останется без света
Погода во Владивостоке на 30 декабря 2019 года: снег, тепло и ветер северный
Пожарные потушили частный дом во Владивостоке
"Неужели не жалко машину?" В Приморье провалилось под лед очередное авто
15-летнему мальчику из Приморья ампутировали ногу из-за халатности медиков
"Фильмы отдыхают и нервно курят в сторонке": инспекторы ДПС задержали пьяного водителя во Владивостоке
Мокрый снег, ветер до 25 м/с и риск ДТП: МЧС предупреждает приморцев о грядущей опасности
Изменение графика работы медучреждений Приморья в праздничные дни 2020
В 2020 году в Приморье возобновят производство мяса птицы
Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею продлен до 9 января
Около центральной площади Владивостока заработала новогодняя продуктовая ярмарка
В Уссурийске полицейские накрыли точку по продаже небезопасной пиротехники
Двое несовершеннолетних пойдут под суд за грабеж
Погода во Владивостоке и Приморье на 28 декабря 2019 года
Скандальная «Мышь на сыре» вернулась на главную площадь Владивостока
Массовое автобусное ДТП парализовало центр Владивостока
В АО «Восточный Порт» отметили заслуги лучших работников предприятия
В Приморье осудят мужчину, который избил и замотал сожительницу скотчем