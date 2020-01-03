2020-01-03T07:14:06+03:00
Общество

Вандал порезал колеса нескольким машинам скорой помощи во Владивостоке

Жертвами нападения также стали авто обычных горожан
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У машин были порезаны все четыре колеса. Фото: социальные сетиУ машин были порезаны все четыре колеса. Фото: социальные сети
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Вот уже несколько дней один из районов Владивостока терроризирует вандал. Злоумышленник повадился резать шины на автомобилях. По сообщениям жителей, уже пострадали более 100 машин. Его жертвами также стали даже две кареты скорой медицинской помощи, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Один из инстаграм-пабликов опубликовал сообщение жителей, в котором говорилось, что в течение двух суток в районе улиц Калинина, Надибаидзе и Терешковой орудует мужчина с ножом, который протыкает шины автомобилям. Предположительно, уже пострадали более 100 машин.

Как оказалось, в это число также вошли две кареты скорой медицинской помощи. Как рассказали в пресс-службе правительства Приморского края, в ночь с 1 на 2 января на подстанции «Чуркин» было порезаны колеса у двух карет, одна из которых оказалась машиной реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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