Автоманьяк, порезавший шины десятков машин и даже "скорых", обезврежен

Сотрудники полка ППС задержали гражданина, подозреваемого в повреждении покрышек колес автомобилей, припаркованных в Первомайском районе Владивостока. Ущерб еще только предстоит оценить, но уже очевидно, что речь идет об огромной сумме.

Сначала в социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный прокалывает колеса припаркованным на ночь у многоэтажек автомобилей. Распространившие запись сообщали, что пострадало около сотни машин на улицах Калинина, Надибаидзе и Терешковой. Причем хулиган протыкает, как правило, не одно, а сразу четыре колеса. По данному факту полиция начала проверку.

И действительно, после появления видеозаписи в отдел полиции Первомайского района стали массово обращаться автовладельцы с заявлениями о повреждении покрышек колес на принадлежащих им автомобилях.

Более того, в ночь с 1 на 2 января на подстанции «Чуркин» были порезаны колеса у двух карет скорой помощи, одна из которых оказалась машиной реанимации.

Полицейские составили ориентировку и начали прочесывать район остановки общественного транспорта «Детский парк». Повезло, и вскоре инспекторы патрульно-постовой службы по подозрению в причастности к происшествию задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя.

Орудие преступления. Фото: УМВД по ПК

В отделе полиции он дал признательные показания и предъявил нож, которым совершал проколы шин.

По фактам повреждения имущества граждан проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного потерпевшим ущерба, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.