Кладбище безалаберности: десятки машин провалились под лед во Владивостоке
Десятки автомобилей полностью или частично ушли под воду в бухте Воевода на Русском острове. Тонкий лед не выдержал напора многочисленных тяжелых машин. На помощь нерадивым автовладельцам отправились спасатели.
Десятки машин провалились под лед во Владивостоке.Видео: rybakprimoria25! другой источник
Популярная летом бухта Русского острова зимой превратилась в кладбище авто. В Воеводе машины начали уходить под лет около десяти утра 5 января. Несколько десятков машин, припаркованных примерно в пяти метрах от берега, рухнула под лед на глубину от двух метров до нескольких сантиметров. Часть автовладельцев смогли спасти машины и своими силами выбрались на берег.
Десятки машин провалились под лед во Владивостоке.Видео: rybakprimoria25! другой источник
- Все, кто в Воеводе парковал машины на люду, бегите, спасайте то, что осталось. Утонуло десятка три машин. Торопитесь! Кому-то уже нет смысла торопиться, - говорится в видеосообщении.
Десятки машин провалились под лед во Владивостоке.Видео: rybakprimoria25Социальные сети
На месте работают спасатели и полицейские. Главк МЧС России по Приморскому краю не раз предупреждал: лед тонкий и выход на него опасен. Однако рыбакам ни по чем ни ветер, ни опасность провалиться в холодную воду. По счастливой случайности в данном ЧП никто не пострадал. А безалаберным рыбакам остается попрощаться со своими авто и подсчитать убытки.
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ИСТОЧНИК KP.RU