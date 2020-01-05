2020-01-05T07:00:07+03:00
Общество

Кладбище безалаберности: десятки машин провалились под лед во Владивостоке

Автомобилисты оставляли свои машины прямо на тонком льду популярной бухты [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Тонкий лед не выдержал напора многочисленных тяжелых машин. Фото: dpscontrolТонкий лед не выдержал напора многочисленных тяжелых машин. Фото: dpscontrolФото: Скриншот с видео
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Десятки автомобилей полностью или частично ушли под воду в бухте Воевода на Русском острове. Тонкий лед не выдержал напора многочисленных тяжелых машин. На помощь нерадивым автовладельцам отправились спасатели.

Десятки машин провалились под лед во Владивостоке.Видео: rybakprimoria25! другой источник

Популярная летом бухта Русского острова зимой превратилась в кладбище авто. В Воеводе машины начали уходить под лет около десяти утра 5 января. Несколько десятков машин, припаркованных примерно в пяти метрах от берега, рухнула под лед на глубину от двух метров до нескольких сантиметров. Часть автовладельцев смогли спасти машины и своими силами выбрались на берег.

Десятки машин провалились под лед во Владивостоке.Видео: rybakprimoria25! другой источник

- Все, кто в Воеводе парковал машины на люду, бегите, спасайте то, что осталось. Утонуло десятка три машин. Торопитесь! Кому-то уже нет смысла торопиться, - говорится в видеосообщении.

Десятки машин провалились под лед во Владивостоке.Видео: rybakprimoria25Социальные сети

На месте работают спасатели и полицейские. Главк МЧС России по Приморскому краю не раз предупреждал: лед тонкий и выход на него опасен. Однако рыбакам ни по чем ни ветер, ни опасность провалиться в холодную воду. По счастливой случайности в данном ЧП никто не пострадал. А безалаберным рыбакам остается попрощаться со своими авто и подсчитать убытки.

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Спасатели помогают вытащить провалившиеся под лед машины во Владивостоке

Массовый обвал авто произошел на Русском острове (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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