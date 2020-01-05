Спасатели помогают вытаскивать провалившиеся под лед машины во Владивостоке

5 Янв. 2020 2020-01-05T07:02:08+03:00

Машины были припаркованы на тонком льду в пяти метрах от берега. Фото: ГУ МЧС РФ по Приморскому краю

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Популярная среди туристов бурта Воевода превратилась в кладбище автомобилей. Напомним, что около 10:00 утра 5 января порядка 30 машин провалилось под лед.

Машины были припаркованы на тонком льду в пяти метрах от берега. Некоторые автомобили ушли под воду на глубину 1,5-2 метра, у некоторых лишь провалились колеса. Пострадавших нет, часть водителей смогли выбраться на берег самостоятельно.

- На место для оказания помощи направлены 14 спасателей, четыре единицы техники и одно плавсредство. Также в Воеводу отправились сотрудники УМВД в количестве 3 человек: - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, что ведомство неоднократно предупреждало автолюбителей об опасности выезда на лед. По счастливой случайности, в данном происшествии обошлось без жертв.

Единый телефон пожарных и спасателей 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU