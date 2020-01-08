Стало известно, кто обстрелял детей из ружья в Артеме

Напомним, что история со стрельбой в Артеме началась еще несколько дней назад. Тогда в местное отделение полиции поступило сообщение о том, что 14-летний мальчик и 15-летняя девочка получили ранения предположительно из ружья. Случилось все в районе дома №10 по улице Харьковской. Подростки услышали хлопок, а потом почувствовали боль.

Детей повели в больницу, а полиция инициировала проведение проверки. По ее результатам стали известны подробности происшествия, а частности - личности подозреваемых.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены личности местных жителей, причастных к происшествию. Ими оказались 14-ти и 15-летний жители поселка, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Установлено, что подростки стреляли из окна квартиры из хулиганских побуждений. Пневматическое ружье принадлежит отцу одного из несовершеннолетних.

Вместе с тем, пострадавших оказалось больше. Подростки еще и обстреляли стеклопакеты на окнах трех местных жителей. Пневматическое ружье изъято для исследования, а материалы проверки переданы коллегам в СК.