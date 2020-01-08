2020-01-08T08:40:14+03:00
Общество

Стало известно, кто обстрелял детей из ружья в Артеме

Полиция раскрыла подробности стрельбы, в которой пострадали подростки
Кристина ГРИН
Поделиться:
Ружье изъято для проведения исследования.Ружье изъято для проведения исследования.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Напомним, что история со стрельбой в Артеме началась еще несколько дней назад. Тогда в местное отделение полиции поступило сообщение о том, что 14-летний мальчик и 15-летняя девочка получили ранения предположительно из ружья. Случилось все в районе дома №10 по улице Харьковской. Подростки услышали хлопок, а потом почувствовали боль.

Детей повели в больницу, а полиция инициировала проведение проверки. По ее результатам стали известны подробности происшествия, а частности - личности подозреваемых.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены личности местных жителей, причастных к происшествию. Ими оказались 14-ти и 15-летний жители поселка, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Установлено, что подростки стреляли из окна квартиры из хулиганских побуждений. Пневматическое ружье принадлежит отцу одного из несовершеннолетних.

Вместе с тем, пострадавших оказалось больше. Подростки еще и обстреляли стеклопакеты на окнах трех местных жителей. Пневматическое ружье изъято для исследования, а материалы проверки переданы коллегам в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
69 ДТП, 3 со смертельным исходом – полиция Приморья обнародовала статистику последствий снегопада
Выпил, закусил, убил: приморские следователи разбираются в рождественском уголовном деле
Две дамы, один грабитель: в Уссурийске поймали серийного разбойника
Вероятность снега – 100%: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 8 января 2020 года
Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество
"Не свалка, а временная площадка складирования": утилизирующая компания ответила возмущенным приморцам
В Приморье подростки стреляли из пневматического ружья по детям
Движение на улице Капитана Шефнера ограничат: администрация Владивостока
Снег на Рождество: об осадках в Приморье 7 января
Сильно пьяный приморец попытался украсть мешок грецких орехов, но попался с поличным
Три года лишения свободы за двух кабанов: два приморца устроили охоту на запретной территории
Стало известно, сколько получают главные энергетики в Приморье
В Уссурийске из-за драки со стрельбой возле бара один человек попал в реанимацию
Погода во Владивостоке на 6 января 2020 года: умеренный ветер и слабый минус
Сделал добро или убил?: рыбаки во Владивостоке делятся уловом с лисицами
Спасатели помогают вытаскивать провалившиеся под лед машины во Владивостоке
Двух детей спасли пожарные из горящего и задымленного дома во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 5 января 2020 года: мороза не ожидается, снега тоже
Житель Владивостока пожаловался полицейским, что его обидел игровой автомат