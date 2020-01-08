2020-01-08T09:58:03+03:00
Общество

Громкий скандал с «избиением» пациентки в больнице Уссурийска дошел до Генеральной прокуратуры

Она поручила взять на контроль ситуацию местному надзорному ведомству
Кристина ГРИН
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Скандал разразился после того, как жительница Уссурийска обвинила врача-стоматолога в «избиении». Вместе с тем в сети появилось видео инцидента. Самого удара на кадрах нет, но женщина утверждала, что медработник применил в ее отношении силу. В подтверждении своих слов, она показала загипсованную руку.

Общественность разделилась на два лагеря. Одни встали на сторону женщины, другие защищают врача, уверяя, что травмы она получила не от рук стоматолога. Напомним, что мама с малолетним ребенком пришла на прием к стоматологу.

По некоторым данным, врач отказался оказывать ребенку медицинскую помощь, по другим – назначил ему лечение, которым мама осталась недовольна. В итоге женщина достала мобильный и стала снимать происходящее на камеру.

Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Более того, скандал в сфере здравоохранения дошел и до Генеральной прокуратуры.

- В рамках представленных полномочий надзорным ведомством взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего, - отмечают в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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