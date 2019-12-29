2019-12-29T05:49:53+03:00
Общество

Для тех, кто еще не поймал новогодний дух: фоторепортаж "КП" с Дедом Морозом и "Зведным небом"

Пешеходная зона стала любимым местом для фотографий
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Дед Мороз оценил праздничную иллюминацию. Фото: Вадим ПоповДед Мороз оценил праздничную иллюминацию. Фото: Вадим Попов
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На этой неделе центр Владивостока засиял: специалисты растянули десятки тысяч лампочек или так называемое "Звездное небо" над пешеходной зоной по улице Адмирала Фокина. "КП" подготовил фоторепортаж, наполненный новогодним духом, из самого яркого места города.

Звездное небо растянулось над пешеходной зоной. Фото: Вадим Попов

Звездное небо растянулось над пешеходной зоной. Фото: Вадим Попов

Пешеходная зона и без праздничной иллюминации была больше всех облюбована туристами. С появлением же световых декораций щелчки фотокамер теперь не смолкают даже ночью, наоборот, заходятся с новой силой. Причем полюбоваться на красоту съезжаются и сами горожане.

Жители говорят, что видели такое только в Москве. Фото: Вадим Попов

Жители говорят, что видели такое только в Москве. Фото: Вадим Попов

Украшения оценил Дед Мороз: прогулялся по аллее, поговорил с жителями и, конечно же, поздравил всех с наступающим Новым годом.

Дед Мороз очень поздравил всех с наступающим. Фото: Вадим Попов

Дед Мороз очень поздравил всех с наступающим. Фото: Вадим Попов

Украшенное место находится в самом центре Владивостока. Фото: Вадим Попов

Украшенное место находится в самом центре Владивостока. Фото: Вадим Попов

Жители и гости города приезжают пофотографироваться. Фото: Вадим Попов

Жители и гости города приезжают пофотографироваться. Фото: Вадим Попов

Количество гирлянд все увеличивается. Фото: Вадим Попов

Количество гирлянд все увеличивается. Фото: Вадим Попов

Украшения будут радовать круглый год. Фото: Вадим Попов

Украшения будут радовать круглый год. Фото: Вадим Попов

Щечки камер не перестают умолкать. Фото: Вадим Попов

Щечки камер не перестают умолкать. Фото: Вадим Попов

Владивосток украсили гирляндами. Фото: Вадим Попов

Владивосток украсили гирляндами. Фото: Вадим Попов

Кстати, гирлянды, по словам представителей мэрии, пусть и сделаны к празднику, но радовать будут жителей круглый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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