2020-01-12T07:09:28+03:00
Происшествия

Нужны физраствор, пледы, корма: объявлен сбор помощи лошадям, выжившим в страшном пожаре

Сейчас первоочередная задача владельцев конюшни - спасти жизни пострадавших лошадей, оказав им необходимую помощь
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке объявлен сбор предметов первой необходимости для пострадавших от пожара лошадей. Так как пламенем было уничтожено практически все хозяйство, лошади остались без корма. Кроме того, сейчас им нужна ветеринарная помощь. Владельцы конюшни обратились к неравнодушным жителям Владивостока с просьбой спасти жизни питомцев конного клуба Rosso.

Во время пожара несколько питомцев клуба надышалось угарным газом - им необходим физраствор. Сейчас выжившие лошади находятся на территории конного клуба Rosso, часть питомцев забрали хозяева. Оставшимся необходима помощь, именно поэтому владельцы конного клуба просят неравнодушных жителей Владивостока оказать помощь питомцам. Необходим физраствор, теплые пледы, корма.

Возгорание произошло в конюшне клуба Rosso.

Понадобятся также стройматериалы, ведь в помещении клуба выгорела не только крыша, но и пострадали стены учреждения, разбиты окна. Однако на данный момент первоочередным для сотрудников конного клуба является помощь питомцам и оценка ущерба.

Сейчас на территории конюшни работают неравнодушные граждане, откликнувшиеся на первый зов помощи. Они выносят мусор и разбирают завалы. В дальнейшем, когда владельцы клуба оценят ущерб, будет понятно, какой фронт работ необходимо выполнить, чтобы клуб Rosso вновь распахнул свои двери.

На пожаре во Владивостоке в парке Минного городка погибли четыре лошади.

Все вещи и иную материальную помощь можно передать в конный клуб Rosso непосредственно на месте по адресу Луговая, 34 ст.1.

Напомним, пожар на конюшне в парке Минного городка возник в субботу, 11 января. Он унес жизни четырех из 28 содержавшихся там лошадей. Огнеборцы почти всю ночь боролись с бушующим пламенем. По предварительным данным общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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