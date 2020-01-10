2020-01-10T06:44:42+03:00
Общество

Так решили в США: тоннель имени Сталина во Владивостоке признали лучшим в мире проектом 2019 года

Приморское сооружение обошло в номинации конкурентов из Великобритании и Сингапура
Кристина ГРИН
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Владивостокский тоннель является единственным в стране искусственным сооружением, названным в честь Сталина. Фото: администрация Владивостока.Владивостокский тоннель является единственным в стране искусственным сооружением, названным в честь Сталина. Фото: администрация Владивостока.
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В США подвели итоги ежегодной конференции Мировой тоннельной ассоциации. Результаты приятно удивили, потому что в номинации за лучший реализованный проект 2019 года победу одержал никто иной, как Владивосток и модернизация его тоннеля имени Сталина. Это ли не успех, если учесть тот факт, что приморское сооружение обошло конкурентов из Великобритании и Сингапура.

В конце прошлого года Николаю Маклыгину, начальнику ДВЖД, в связи с победой передали соответствующий сертификат и памятный знак, который подтверждает наивысшую награду в международном конкурсе.

Напомним, что железнодорожный тоннель в длину составляет 1380 метров. Расположен он на перегоне Вторая речка – мыс Чуркина во Владивостоке. Строительство сооружения началось еще в далеком 1914 году. Однако спустя 20 лет проект заморозили. Кстати, изначально тоннель был предназначен для маскировки и переброски бронепоездов в случае нападения условного противника.

- Начиная с 1951 года по нему начали курсировать составы с грузами с причалов портов, расположенных на мысе Чуркина, а после электрификации участка в 60-х годах открылось пригородное пассажирское сообщение, - отмечают в пресс-службе ДВЖД. - Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный железнодорожный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект.

Весной 2016 года власти приняли решение модернизировать тоннель. Спустя три года в 2019 состоялась торжественная церемония открытия железнодорожной инфраструктуры. Кстати, владивостокский тоннель является единственным в стране искусственным сооружением, названным в честь Сталина. Его усовершенствование обошлось в 3,5 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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