Мусорная реформа проваливается: Владивосток утопает в прошлогодних отходах

С 1 января в Приморье заработала новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. За вывоз мусора в крае теперь отвечает региональный оператор, который в свою очередь заключил ряд контрактов с подрядными организациями. Однако не все подрядчики вовремя включились в работу или попросту оказались не готовы к транспортировке отходов во время новогодних выходных. Итог – улицы в различных районах города и края попросту оказались завалены мусором.

Проблему в небольших городах уже удалось решить, в приморской столице мусорный вопрос до сих пор стоит крайне остро. Больше всего жалоб поступает от жителей Ленинского и Первомайского районов, именно там образовались зловонные свалки отходов, местами – прошлогодних.

Мусорные кучи у входа в подъезд в Первомайском районе Владивостока. Фото: dpskontrol125rus

Победителями торгов по вывозу мусора во Владивостоке стали 4 компании – три местных и одна, зарегистрированная в Новосибирске. Причем все местные связывают с именем экс-мэра Владивостока Владимира Николаева. Так, согласно официальному сайту регионального оператора, Ленинский и Первомайский районы обслуживает ООО «Даль-ЭКО». По данным ФНС, учредителем компании числится Раиса Семеновна Николаева (именно так зовут маму бывшего мэра), генеральный директор – Елена Кожушко. За уборку в Первореченском и Советском районах отвечает группа компаний «Чистый город», в состав которой входят ООО «Чистый город» и ООО «Экологическое предприятие «Город Н». Учредитель фирм – Алан Будаев, отец которого был вице-мэром во время правления Владимира Николаева.

Последней компанией, участвующей в торгах, стала «Чистый Сервис НСК». Новосибирская фирма заключила контракт на вывоз мусора во Фрунзенском районе города.

Почему не убирают?

В редакцию «КП-Владивосток» поступили многочисленны жалобы от читателей и радиослушателей, проживающих в различных городах Приморья. На огромные свалки жаловались жители Находки и Партизанска. Об отсутствии мусорных контейнеров и скопившихся грудах отходов рассказали жители Лесозаводска. Но больше всего обращений поступило из Владивостока.

По словам респондентов, с конца прошлого года и до настоящего момента не вывезен мусор с проспекта Красного Знамени, 104, 102, 100, захламлены отходами многие дворы на улице Полярной, с Нового года обрастает мусором Адмирала Кузнецова, 84, и дома на Адмирала Юмашева. Только два раза вывозился мусор с Борисенко,100Б. И таких обращений поступило несколько десятков, в том числе и в прямом эфире радио "Комсомольская правда".

Мусор на проспекте Красного Знамени, 104Фото: Милана СОКОЛ

Так в чем же дело? Контракты подписаны, техника есть, штрафные санкции предусмотрены, однако мусор продолжает скапливаться.

– Не все компании, которые заключили договоры на конкурсной основе, даже при наличии техники, справились должным образом с обязательствами. С 1 января выявляли перебои с вывозом мусора во Владивостоке, Находке, Лесозаводске, Уссурийске и Партизанске. На телефон горячий линии максимально поступало до 15 тысяч звонков в день. Если в ряде районов удалось довольно быстро исправить ситуацию и найти решение, то во Владивостоке проблемной зоной остаются Ленинский и Первомайский районы, – прокомментировала обстановку заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Не лучшим образом проходит вывоз мусора в НаходкеФото: Милана СОКОЛ

По ее словам, в компании «Даль-ЭКО», ответственной за уборку в этих двух районах, есть больше 30 единиц техники. Однако с начала года часть транспорта сломалась, да и некоторые водители попросту не вышли на линию. Праздники же. Подрядчик взят на особый контроль, за не вывоз мусора компании уже начислено штрафов на сумму больше 5 миллионов. Прошло уже несколько совещаний, во время которых обсуждались перспективы деятельности компании и выход из сложившейся ситуации.

Мусор скопился на Полярной во Владивостоке. Фото: dpskontrol125rus

Как бороться?

В пятницу, 10 января, состоялась беседа с руководством проштрафившейся компании. Те заверили, что готовы оперативно исправлять сложившуюся ситуацию, но при поддержке правительства края. Специалисты признаются, что маршруты составлены с неточностями: имеющаяся в распоряжении техника в некоторых частях города отмечается ежедневно, а в некоторых – не появлялась с прошлого года.

– У компании есть две банковских гарантии – больше 24 миллионов рублей на каждый район. Если с «Даль-ЭКО» будет расторгнут контракт, мы готовы вскрыть эти гарантии. Однако стоит отметить, что за один день такие дела не решаются – нельзя убрать одну компанию и тут же найти ей замену. Поэтому сейчас разрабатываем план, либо усилить эту компанию дополнительными перевозчиками и укрепить позицию в микрорайонах, наладив систему. Либо разбить районы на более мелкие сегменты и привлечь туда других перевозчиков, которые сейчас подбираются, – отметила Елена Пархоменко.

Пока судьба организации, обслуживающей Ленинский и Первомайский районы решается, жителям многих домов придется потерпеть. Тем временем, специалисты правительства заверяют, что каждый день подрядчику продолжат начисляться штрафы. В случае, если в ближайшее время проблему не удастся решить, контракты будут расторгнуты. Обсудить ситуацию с представителями «Даль-ЭКО» на момент выхода материала не удалось. Корреспондент «Комсомолки» тщетно пытался весь день дозвониться по номерам, указанным на официальном сайте регионального оператора.

Напомним, о фактах недобросовестного вывоза мусора жители региона можно сообщить по телефону 8-800-200-53-66 горячей линии. Она работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

Разрастается помойка на ШилкинскойФото: Милана СОКОЛ

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