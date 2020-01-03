2020-01-03T06:34:53+03:00
Общество

Будут наказаны: приморские компании, несправляющиеся с вывозом мусора, ждут проблемы

С 1 января в регионе заработала новая схема обращения с ТКО
Поделиться:
Из нескольких районов Владивостока так и не приступили к вывозу ТКОИз нескольких районов Владивостока так и не приступили к вывозу ТКОФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Наказанию будут подвержены компании, которые с 1 января 2020 года не приступили к вывозу мусора в городах и районах Приморского края. Их ожидают штрафы и расторжение контрактов. Пожаловаться на недобросовестную работу можно по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-200-53-66, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.

Так, с 1 января 2020 года в регионе заработала новая схема вывоза ТКО. Теперь за эту работу отвечает региональный оператор, который заключил с рядом компаний контракты на выполнение данных работ. Однако сами компании не спешат исполнять свои обязательства.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, проблемы с переполнеными мусорными баками возникли в Ленинском и Первомайском районах Владивостока, а также в Лесозаводске.

«Недобросовестные компании, подписав договор, не исполнили свои обязательства. Экстренно регоператор закрывает своей техникой часть микрорайонов города и дополнительно нанимает подрядчиков», – приводятся слова заместителя председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Также отмечается, что КГУП «Приморский экологический оператор» экстренно приступил к вывозу на своей технике. Параллельно идет оформление юридических претензии на действия перевозчиков. Предполагается, что будет поставлен вопрос о расторжении контракта и вскрытии банковской гарантии.

Кстати, о фактах недобросовестного вывоза мусора жители региона можно сообщить по телефону 8-800-200-53-66 горячей линии. Она работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей и гостей Владивостока приглашают на «Зимние забавы»
Будут наказаны: приморские компании, несправляющиеся с вывозом мусора, ждут проблемы
Лесную «социальную сеть» обнаружили приморские ученые на «Земле леопарда»
Облачно и без осадков: погода в Приморье на 3 января
Так себе Новый год: в первый день января во Владивостоке сгорел трехэтажный коттедж
Уникальный случай: приморские врачи спасли 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра
Доверчивый таксист остался без машины из-за «слишком умного» пассажира в Приморье
Ни снега, ни лютого мороза: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 2 января 2020 года
Первой, рожденной в Приморье в Новом году, стала девочка
Смертельное ДТП унесло жизнь молодого мужчины в Приморье
Враг не пройдет, пьяный не проедет: ГИБДД Владивостока работает в усиленном режиме
-27°C и ветер: морозная погода установилась в Приморье на праздники