Будут наказаны: приморские компании, несправляющиеся с вывозом мусора, ждут проблемы
Наказанию будут подвержены компании, которые с 1 января 2020 года не приступили к вывозу мусора в городах и районах Приморского края. Их ожидают штрафы и расторжение контрактов. Пожаловаться на недобросовестную работу можно по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-200-53-66, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Так, с 1 января 2020 года в регионе заработала новая схема вывоза ТКО. Теперь за эту работу отвечает региональный оператор, который заключил с рядом компаний контракты на выполнение данных работ. Однако сами компании не спешат исполнять свои обязательства.
По информации пресс-службы правительства Приморского края, проблемы с переполнеными мусорными баками возникли в Ленинском и Первомайском районах Владивостока, а также в Лесозаводске.
«Недобросовестные компании, подписав договор, не исполнили свои обязательства. Экстренно регоператор закрывает своей техникой часть микрорайонов города и дополнительно нанимает подрядчиков», – приводятся слова заместителя председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко.
Также отмечается, что КГУП «Приморский экологический оператор» экстренно приступил к вывозу на своей технике. Параллельно идет оформление юридических претензии на действия перевозчиков. Предполагается, что будет поставлен вопрос о расторжении контракта и вскрытии банковской гарантии.
Кстати, о фактах недобросовестного вывоза мусора жители региона можно сообщить по телефону 8-800-200-53-66 горячей линии. Она работает ежедневно с 10.00 до 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU