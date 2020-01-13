Андрей Островский: Журналистика во Владивостоке всегда была сильна, ведь у нас самый движняковый город за Уралом

Сегодня отмечается День российской печати. В 1703 году в Москве вышел первый номер первой в России газеты «Ведомости». В 1992 году в честь этого события был учрежден День российской печати. В эфире радио "Комсомольская правда" вместе с Андреем Островским, главным редактором «Новой газеты во Владивостоке», говорим о состоянии приморской журналистики и выясняем, кто такой настоящий и ценный журналист.

Андрей Вадимович напомнил, что на профессиональном жаргоне День печати в шутку многие журналисты называют как Днем печали. Действительно, стоит задуматься, что как таковая печать сейчас переживает не лучше времена. Современные технологии делают свое дело. Тем не менее, Андрей Островский убежден, что именно у качественной прессы наибольшие шансы остаться в аналоговом виде. Серьезные и глубокие журналистские расследования всегда будут востребованы в печати.

Приморская журналистика, по мнению Андрея Вадимовича, сейчас, как и раньше, находится в прекрасном состоянии благодаря отличной школе.

- В Приморье передовое на Дальнем Востоке телевидение, блестящие собственные корреспонденты крупных федеральных СМИ. Главный редактор "Комсомолки" Владимир Николаевич Сунгоркин - выходец из нашей школы. Мой добрый товарищ и чудесный журналист Владимир Мамонтов, Игорь Коц, возглавляющий журнал "Родина". И еще можно назвать с десяток великолепных профессионалов своего дела - все они выходцы нашей приморской школы, которая никуда не делась. Ведь Владивосток - один из самых движняковых городов за Уралом. У нас движуха, событийка, веселый контрабандный народ. Эдакая Бабелевская Одесса, - говорит Андрей Вадимович.

Беседуя о современных тенденциях в развитии журналистики, Андрей Островский рассказал, каким по его мнению должен быть идеальный журналист.

- В первую очередь, это должен быть мультипатформенный человек, который умеет снимать, монтировать, работать со звуком, делать подкасты, писать большие и сложные аналитические материалы для газеты, способен работать в оперативном режиме, готовый работать в режиме 24\7. Этот человек в обязательном порядке должен предоставлять в материале разные точки зрения, умеет проверять факты и не ведется на одностороннюю наживку, а проверяет информацию из разных непересекающихся источников, - рассказывает Андрей Островский.

Объективность в журналистике сейчас является предметом спора в разных школах мира. Имеет ли право журналист высказывать свое мнение, или же должен отражать нечто происходящее, не привязываясь к собственному мнению?

- Тут нет одного мнения. Бывает так и эдак. Есть такие печатные СМИ, как тот же Коммерсантъ и Ведомости, которые составляют максимально объективную картину дня. Есть СМИ с ярко выраженной позицией, как например телеканал "Дождь". И то и другое имеет право на существование. Не стоит забывать, что вершина журналистской карьеры - это не главный редактор, а обозревателем, колумнистом. А у колумниста не может не быть своего мнения по определению.

Профессиональное образование для современного журналиста - еще один камень преткновения для многих, утверждающих, что журналистика в крае находится в печальном состоянии. Так нужно ли журналисту профильное образование?

- На самом деле вообще не обязательно. Во многом высшее журналистское образование - это дьявольское изобретение большевиков, потому что они рассматривали этот род занятий исключительно с точки зрения идеологического пропагандистского оружия. На западе журналистику в чистом виде преподают очень мало. Человек учится, скажем, на юриста, а потом набирает дополнительные курсы по журналистике и уходит на это направление. Но в базе он все равно будет получать именно юридические знания. И в подтверждение этих слов могу сказать, что знаю огромное количество коллег, блистательных журналистов, которые никакого журналистского образования не имеют, - говорит Андрей Островский.