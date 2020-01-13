Жители Арсеньева в отчаянии. Они практически взяты в заложники стаей бездомных собак. Оголодавшие псы разгуливают во дворе домов и держат в страхе едва ли не весь город. Животных видят в разных частях Арсеньева, но всегда рядом с многоквартирными жилыми домами. На минувшей неделе в сети появилось еще одно видео, которое подтверждает то, что ситуация там, действительно, серьезная.

На кадрах видно, что больше 10 бездомных собак поселилась буквально рядом с подъездом. Примечательно, что свора чувствует себя комфортнее, чем местные жители. Автор видео пишет о том, что события происходят рядом с домом по адресу Калининская, 24.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754317" frameborder="0"></iframe> «Страшно ходить и отпускать детей на улицу»: стая голодных собак держит в страхе жителей Арсеньева.@arstv! другой источник

Оказалось, что группировка собак кошмарит людей и на других улицах. Под публикацией с видео тут же появились десятки комментариев:

«Эти собаки вчера у нас во дворе бегали. Мы их спокойно выгнали» - говорит один из пользователей сети». Ему тут же отвечает другой подписчик группы: «А я видел, как они на людей, пытающихся из подъезда выйти, кидаются. И на мимо проходящих. Центр города».

Жильцы боятся выходить из своих домов. Фото: @arstv.

Как оказалось, не так давно в Арсеньеве даже был случай с нападением стаи собак на человека.

«Вчера на Октябрьской, возле линии, где гаражи, на мою подругу напала стая собак - 7 штук. Сказать, что она испытала шок - это ничего не сказать. Добежала до дерева сломала ветку, замахнулась, они шуганулись. Эти уроды чувствуют себя королями, кидаются на детей. Страшно уже ходить в городе, ребенка отпускать на секции. А защитники все защищают и продолжают их кормить» - пишет пользователь Дарья.

Как ни странно, о ситуации с собаками уже давно все знают. Но, к сожалению, жизнь без бродячих псов для жителей Арсеньева – утопия. Проблема здесь существует уже давно, но решения все нет и нет.

Свора псов буквально захватила город. Фото: Фото: @arstv.

- К нам часто поступают жалобы, связанные с бездомными и безнадзорными собаками, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Любовь Смородникова, главный специалист 1 разряда по работе с обращениями граждан администрации Арсеньевского городского округа. – Разумеется, мы работаем с каждым из них, но здесь проблему так просто не решить. В городе просто-напросто нет организации, которая бы занялась отловом и содержанием таких собак. За период с 2015 по 2019 годы мы 28 раз проводили тендеры по отлову животных в городе. За это время никто не откликнулся. Возможно, условия не устроили, а, возможно, и цена вопроса. Местные власти и народные избранники поднимали эту проблему много раз, но пока все безуспешно.

Пока власти пытаются найти пути решения проблемы, хочется в очередной раз напомнить о том, что бездомными собаки становятся не сами по себе, а по вине человека. Подумайте несколько раз, прежде чем заводить домашнее животное. Очень печально осознавать, что в какой-то момент любимое четвероногое просто надоест и окажется на улице.

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