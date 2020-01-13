Шахматы за стеклом: китайская сторона выдвинула необычное требование на матч во Владивостоке

В понедельник, 13 января, во Владивосток прибыли участницы чемпионата мира по шахматам, среди них: Александра Горячкина – российская спортсменка, которая является действующей чемпионкой мира, а также китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Обе девушки прилетели в дальневосточную столицу из Шанхая. Именно там проходила первая часть первенства за титул чемпионки.

Спортсменки сыграли шесть партий: по результатам первых трех схватка окончилась ничейным результатом. Победы в двух последующих играх девушки разделили поровну. В шестой, решающей схватке, был зафиксирован мирный результат, и в итоге матч завершился со счетом 3:3.

Теперь девушки готовятся ко второй части чемпионата. Именно она станет решающей и определит чемпионку мира по шахматам. По информации пресс-службы министерства физической культуры спорта Приморского края, вторая часть состязания будет необычной. Китайская сторона выдвинула требования – спортсменки будут играть за стеклом, которое будет отделять участниц от зрительского зала. По мнению иностранцев, это поможет сохранить внимательность и концентрацию на турнире. Благодаря зеркальному стеклу, происходящее в зале не будет отвлекать шахматисток от важной игры.

Торжественная церемония открытия второй части матча намечена на 15 января в 15:30. Игры во Владивостоке будут проходить 16-17, 19-20 и 22-23 января. Если будет тай-брейк, то турнир продлится на еще один день.

Вместе с турниром за звание чемпионки мира, в кампусе ДВФУ (место проведения чемпионата) пройдут соревнования опытных российских гроссмейстеров, юных приморских шахматистов и любителей из разных регионов России и других стран. В рамках мероприятия состоится краевое детско-юношеское соревнование «Малая белая ладья», в котором примут участие 500 спортсменов со всего Приморья.

Более того, гостей мероприятия ждут мастер-классы, творческие встречи со звездами спорта. Кроме этого, Федерация шахмат России организовала экспозицию музея шахмат «История шахмат через историю фигур».

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, стать зрителем мирового состязания по шахматам может любой желающий. Нужно только взять с собой документ, удостоверяющий личность. Организаторы даже позаботились о транспортировке – с центральной площади Владивостока будут брендированные автобусы, которые доставят людей в кампус ДВФУ.

ГДЕ И КОГДА

Дата и время: 15 января в 15:30

Место: синий зал корпус «В» в кампусе ДВФУ (рассчитан на 980 мест)