2020-01-14T08:58:43+03:00
Общество

Чемпионат мира по шахматам 2020 во Владивостоке: расписание игр, где посмотреть, программа мероприятия

Полная программа проведения матча на первенство мира по шахматам среди женщин и сопутствующих мероприятий
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Программа первенства мира по шахматам среди женщин 2020. Фото: Этери Кублашвили, Федерация шахмат РоссииПрограмма первенства мира по шахматам среди женщин 2020. Фото: Этери Кублашвили, Федерация шахмат России
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Во Владивостоке с 15 по 24 января пройдет вторая часть матча на первенство мира по шахматам среди женщин. Именно она станет решающей и определит чемпионку мира. "Комсомолка" публикует расписание матчей а также информацию о том, где можно посмотреть запись игры.

Расписание проведения матча первенства мира по шахматам:

Все игры матча за звание чемпионки мира будут проходить в кампусе ДВФУ на о. Русский – корпус В, Синий зал.

16 января в 15:30 – начало 7-й партии;

17 января в 15:30 – начало 8-й партии;

18 января - выходной;

19 января в 15:30 – начало 9-й партии;

20 января в 15:30 – начало 10-й партии;

21 января - выходной;

22 января в 15:30 – начало 11-й партии;

23 января в 15:30 – начало 12-й партии;

24 января в 15:30 – в случае необходимости тай-брейк

24 января – церемония награждения (место проведения, кампус ДВФУ, аудитория и время будут сообщены дополнительно)

Онлайн-трансляция турнира будет проходить на официальном сайте турнира и сайте Федерации шахмат России.

В рамках матча за звание чемпионки мира во Владивостоке будет организована обширная дополнительная программа, в которой примут участие опытные российские гроссмейстеры, юные приморские шахматисты и многочисленные поклонники шахмат из России и других стран.

Около 500 спортсменов со всех уголков Приморья станут участниками краевых детско-юношеских соревнований «Малая белая ладья» 18 и 19 января. Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока 21 и 22 января сразятся в этапе всероссийского турнира «Рапид Гран-При России «Владивосток 2020».

Во все дни для любителей шахмат будут проходить сеансы одновременной игры, мастер-классы и творческие встречи с известными российскими и иностранными гроссмейстерами. Кроме этого, Федерация шахмат России организовала экспозицию музея шахмат «История шахмат через историю фигур».

Посетить мероприятия и стать их участниками смогут все желающие. Для посещения необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Вход на площадку проведения первенства мира бесплатный. С центральной площади Владивостока будут курсировать специальные брендированные автобусы, которые будут доставлять людей в кампус ДВФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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