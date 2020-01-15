Корюшка по 100 рублей! Фестиваль зимней рыбы стартует в Приморье 16 января

Шеф-повара популярных ресторанов Владивостока удивят гостей необычными блюдами из знаменитой рыбешки по интересной цене. Обязательное блюдо фестиваля — 100 граммов жареной корюшки по единой для всех ресторанов цене 100 рублей.

Корюшка — не просто самая любимая рыба приморцев, это настоящий зимний символ Приморского края. Именно в январские дни корюшку можно встретить на всех кухнях Приморья. И если дома готовят традиционную «жареху», то в ресторанах шеф-повара с энтузиазмом удивляют гостей необычными способами приготовления и подачи корюшки. Фантазия шеф-поваров ничем не ограничена: уха, рыба с различными соусами, главное условие — в меню обязательно должна быть традиционная «жарёха» по цене - 100 граммов за 100 рублей.

Некоторые шефы уже раскрыли необычные позиции своего фестивального меню. Например, в ресторане дальневосточной региональной кухни Port Cafe помимо жареной корюшки, можно будет отведать еще четыре блюда: филе маринованной корюшки с ржаными хлебцами и соломкой из свежих огурцов, сливочно-сырный суп с подкопчённой корюшкой и шпинатом, корюшку горячего копчения с битыми огурцами, а также филе корюшки в пряной панировке с йогуртово-огуречным соусом.

- Гастрономическая культура Тихоокеанской России – вопрос довольно сложный, а вот местные продукты – простой, буквально эмпирический. Это то, что растет в нашей тайге и ловится в нашем море. То, что в конце концов, в зависимости от сезона, оказывается на нашем столе. В данный конкретный момент –это корюшка. Это же настоящий символ Владивостокской зимы! Часть местного фольклора. То есть в местной культуре корюшка присутствует. Так почему бы ей не занять должное место в культуре гастрономической? - подчеркнул директор по маркетингу ресторанного холдинга «Би-Эс-Би Медиа» (рестораны Port Cafe, Syndicate) Андрей Хаустов.

Фермерский ресторан Ogonek приготовит одно блюдо в дополнение к классике - филированную корюшку без хребта целиком. А ресторан грузинской кухни “Пхали-Хинкали” заправит традиционную “жареху” грузинскими специями и приготовит наваристый суп “Бозбаш” с филе зимней рыбы.

Всего в фестивале примут участие более 20-ти ресторанов Приморского края:

- Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe,

- Фермерский ресторан Ogonёk,

- Сеть ресторанов Tokyo( рестораны Владивостока, Артема, Находки и Уссурийска),

- Паб Billy's Pub,

- Паб Cat & Clover,

- Ресторан авторской кухни GastroliGrill,

- Кафе “Ложки-плошки”,

- Кафе “Тетя Соня”,

- Ресторан “Миллионка”,

- Паб Brugge Pub,

- Бар Black Rabbit,

- Паб Hunter Pub,

- Бар "Аляска",

- Ресторан “Пхали-Хинкали”,

- Итальянский ресторан PastaMORE,

- Бар Holy Grapes,

- Гастробар Gusto,

- Кофейня Midia.

Участники фестиваля активно поддерживают программу развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food, цель которой – сделать Владивосток, Приморье и Дальний Восток гастрономическим регионом, где жители осознанно предпочитают местные продукты и блюда и где существует уникальная кухня, которая является магнитом для гастрономических туристов.

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте и в Instagram аккаунтах @koryushka.fest и @pacificrussiafoodie.