2020-01-15T11:22:58+03:00
Общество

Корюшка по 100 рублей! Фестиваль зимней рыбы стартует в Приморье 16 января

Гастрономический фестиваль корюшки пройдет во Владивостоке и других городах Приморья с 16 по 26 января
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шеф-повара популярных ресторанов Владивостока удивят гостей необычными блюдами из знаменитой рыбешки по интересной цене. Обязательное блюдо фестиваля — 100 граммов жареной корюшки по единой для всех ресторанов цене 100 рублей.

Корюшка — не просто самая любимая рыба приморцев, это настоящий зимний символ Приморского края. Именно в январские дни корюшку можно встретить на всех кухнях Приморья. И если дома готовят традиционную «жареху», то в ресторанах шеф-повара с энтузиазмом удивляют гостей необычными способами приготовления и подачи корюшки. Фантазия шеф-поваров ничем не ограничена: уха, рыба с различными соусами, главное условие — в меню обязательно должна быть традиционная «жарёха» по цене - 100 граммов за 100 рублей.

Некоторые шефы уже раскрыли необычные позиции своего фестивального меню. Например, в ресторане дальневосточной региональной кухни Port Cafe помимо жареной корюшки, можно будет отведать еще четыре блюда: филе маринованной корюшки с ржаными хлебцами и соломкой из свежих огурцов, сливочно-сырный суп с подкопчённой корюшкой и шпинатом, корюшку горячего копчения с битыми огурцами, а также филе корюшки в пряной панировке с йогуртово-огуречным соусом.

- Гастрономическая культура Тихоокеанской России – вопрос довольно сложный, а вот местные продукты – простой, буквально эмпирический. Это то, что растет в нашей тайге и ловится в нашем море. То, что в конце концов, в зависимости от сезона, оказывается на нашем столе. В данный конкретный момент –это корюшка. Это же настоящий символ Владивостокской зимы! Часть местного фольклора. То есть в местной культуре корюшка присутствует. Так почему бы ей не занять должное место в культуре гастрономической? - подчеркнул директор по маркетингу ресторанного холдинга «Би-Эс-Би Медиа» (рестораны Port Cafe, Syndicate) Андрей Хаустов.

Фермерский ресторан Ogonek приготовит одно блюдо в дополнение к классике - филированную корюшку без хребта целиком. А ресторан грузинской кухни “Пхали-Хинкали” заправит традиционную “жареху” грузинскими специями и приготовит наваристый суп “Бозбаш” с филе зимней рыбы.

Всего в фестивале примут участие более 20-ти ресторанов Приморского края:

- Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe,

- Фермерский ресторан Ogonёk,

- Сеть ресторанов Tokyo( рестораны Владивостока, Артема, Находки и Уссурийска),

- Паб Billy's Pub,

- Паб Cat & Clover,

- Ресторан авторской кухни GastroliGrill,

- Кафе “Ложки-плошки”,

- Кафе “Тетя Соня”,

- Ресторан “Миллионка”,

- Паб Brugge Pub,

- Бар Black Rabbit,

- Паб Hunter Pub,

- Бар "Аляска",

- Ресторан “Пхали-Хинкали”,

- Итальянский ресторан PastaMORE,

- Бар Holy Grapes,

- Гастробар Gusto,

- Кофейня Midia.

Участники фестиваля активно поддерживают программу развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food, цель которой – сделать Владивосток, Приморье и Дальний Восток гастрономическим регионом, где жители осознанно предпочитают местные продукты и блюда и где существует уникальная кухня, которая является магнитом для гастрономических туристов.

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте и в Instagram аккаунтах @koryushka.fest и @pacificrussiafoodie.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Павел Крашенинников - об инициативе Владимира Жириновского «поправить» гимн России: «Главная песня страны» испытана временем, она - под защитой Закона
Об этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Крушение светофоров во Владивостоке засняли видеокамеры
Алкоголь как двигатель взяток: экс-чиновница администрации Приморья 25 раз получила мзду от бизнесменов
Мальчик на тюбинге получил серьезную травму головы в Приморье
Следователи проводят проверку после смерти школьницы от пневмонии во Владивостоке
Катки, соцсети и селфи на «Арбате»: как приморцы провели новогодние каникулы
Это страшная болезнь: пенсионер из Приморья не помнит, где он живет
«Он шел посреди дороги»: на федеральной трассе насмерть сбили пенсионера из Владивостока
Гениталии в «заброшках» показывал детям взрослый бестыдник во Владивостоке
Выживший: неизвестный гражданин выпал из окна и приземлился на машину во Владивостоке
Два брата, разъезжавшие на сноуборде по Русскому мосту, наказаны
Объездная трасса Владивостока встала, большегрузы не могут проехать из-за ДТП
Часть Владивостока сегодня останется без света
Муж рано вернулся: голый парень искал помощи на дороге в Приморье
5 дней на спасение: жители Приморья обеспокоены судьбой пары белых лебедей
Прокуратура Приморья помогла моряку получить больше 3 тысяч долларов США
Ночи холоднее, дни теплее: синоптики рассказали о погоде в Владивостоке на предстоящую неделю
Мяса не будет: жителей Приморья лишили 17 тонн баранины из Исландии
Больше 500 миллионов рублей попросят у Москвы власти Приморья на поселок для ученых
Епархия отказывается комментировать иск за недостроенный храм в центре Владивостока
Лайнер - музей: голландец Westerdam откроет круизный сезон 2020 года в Приморье
Владивосток и осетинский Цхинвал хотят побратоваться
Пункт назначения: на перевале в Приморье перевернулся лесовоз
Без судимостей: в Приморье объявлен набор в туристическую полицию
Волонтеры ищут зеленоглазую девочку, загадочно пропавшую на прошлой неделе в Уссурийске
«Грязные» компании будут наказаны, а жителям Приморья сделают перерасчет - Олег Кожемяко
Корыстный чиновник из-за взятки в крупном размере рискует оказаться за решеткой в Приморье
Биба и Боба: комичная ситуация в автосервисе прославила мастеров на все Приморье
Зимние лайфхаки: как защитить смартфон в мороз
Выбивали признание: оперов уголовного розыска Приморья обвиняют в применении насилия